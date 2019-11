Vuelve a casa por Navidad. Elsa Pataky (43 años) ha vuelto a Madrid, la ciudad que la vio crecer, para presentar por quinto año la campaña de Navidad de 'Women’Secret', a la que presta su imagen, por cierto muy renovada ya que ahora luce melena larga rubia, gracias las extensiones, que le sientan de maravilla.. La actriz está muy feliz viviendo en Australia con su marido, Chris Hemsworth, y sus tres hijos, India, Tristan y Sasha. Su familia es el motivo por el que se resiste a trabajar en la gran pantalla: "Me cuesta mucho separarme de ellos", dice. De hecho, una vez terminado este evento, la actriz ponía rumbo a Australia para no perderse la función de fin de curso de su hija mayor.

Ya vienes a España como el turrón…

Tienes razón. Me gusta venir en esta época porque me trae mucha nostalgia. Echo de menos el invierno y pasar esta época aquí…

Te tienes que ir rápido porque tu hija tiene una función de teatro.

Sí, tiene la obra de fin de curso y es la primera vez que tiene un par de frases. Su padre no podía estar y por eso me voy corriendo para verla. No quiero que tenga un trauma para toda la vida.

¿Ha salido a sus padres?



No lo sé, porque era muy tímida, pero se ha lanzado a hacer esto. Yo la he ayudado y la he aconsejado que siempre mire al público.

Gema Checa

¿Tú has hecho teatro?

Empecé haciendo teatro y no lo he vuelto a hacer. Tengo ese gusanillo.

La última vez nos contaste que los niños eran unos trastos...



Siguen igual. Tristán no tiene miedo a nada. Se me encoge el corazón, pero tengo que dejarles porque no soy una madre protectora.

La campaña se llama 'KissMas Time', ¿qué importancia tiene para ti un beso?

¡Mucho! Yo beso a mis hijos todos los días, y cuando me tenía que venir, me besaban todo el rato. Eso es lo mejor que me puede pasar en la vida.

¿Recuerdas el primer beso que te diste con tu 'Thor'?



Fue en un cine, en Los Ángeles, viendo la película 'Avatar', hace diez años.

¿Fue al principio o al final de la película?

A la mitad, haciendo manitas (risas). Era típico de jovencitos.

¿Y qué balance haces de esta década?



Maravilloso. Nos llevamos mejor ahora que cuando nos conocimos y disfrutamos más el uno del otro. Nos casamos sin apenas conocernos.

Gema Checa

¿Cómo?



Sí nos conocíamos, pero no tuvimos una relación de novios larga. Lo nuestro fue muy rápido y una locura. Hay gente a la que no le funciona, pero a nosotros sí. Chris y yo nos respetamos y nos trabajamos mucho el matrimonio, el día a día. Los dos hemos crecido como persona juntos.

¿Cuándo vas a venir a España con los peques?

Mi hija se ha quedado llorando porque se quería venir. Me decía: "Vamos a hacer un viaje de chicas y dejamos a los 'boys' aquí". A ella le encanta España, y más cuando este verano estuvo en un campamento aquí.

Ahora sacas libro.

El día 26 lo presento en Sidney. Es una mezcla de los dos libros que saqué antes, y en Australia interesó. Hemos hecho una versión un poco más modernizada, pero en inglés. Y se trata de lo mismo, un estilo de vida, de recetas y todo eso.

Gema Checa

¿Y del ayuno?



Sí, yo he llegado a estar 16 horas con Chris. Al principio cuesta, pero merece la pena. No quiero que me critiquen, pero es bueno para la antioxidación.

¿Cuándo harás cine?

Estoy preparando un proyecto para producirlo yo, y me está haciendo mucha ilusión. Y luego tengo un par de cosas, pero me cuesta mucho trabajar porque no me quiero despegar de mis hijos. Me cuesta la vida.

Bueno, te hemos visto en la serie 'Sirena', ¿disfrutaste haciendo de mala?

Me encantó. Me hubiera gustado seguir haciendo la serie porque se hacía al lado de casa.

¿Qué planes tienes en Navidad?

En familia. Vienen a Australia la familia de Chris y la mía. Nos juntamos todos. Lo celebramos en bañador y haciendo una barbacoa. Nada que ver con las navidades aquí. Echo mucho de menos el jamón, el marisco y el turrón.