Diego Matamoros y Kiko Jiménez protagonizan una bronca en directo por culpa de Estela y no es la primera vez.

“Por el amor de una mujer, somos dos hombres con un mismo destino...” que cantaban Bustamante y Álex en aquel mítico 'OT'. La canción les viene como anillo al dedo (o casi) a Diego Matamoros y Kiko Jiménez que siguen a la gresca por Estela Grande, aunque eso sí con un matiz importante según Kiko es por su amistad y no por su amor. Los dos chicos de Estela coincidieron en el plató de 'El Debate de GH VIP' y como era de esperar terminaron montando una bronca de campeonato. ¿Cuál ha sido esta vez el detonante para que Diego y Kiko tuvieran una pelea de lo más calentita en directo?

Todo empezó cuando pusieron un video de Estela Grande hablando con Antonio David en la cocina sobre cuánto echaba de menos la amistad y el apoyo de Kiko dentro de la casa de 'GH VIP 7'. Unas palabras que a su marido Diego le debían estar hirviendo por dentro y a Kiko dándole un subidón. Así que cuando el video acabó, en plató empezaron a volar los cuchillos.

El primero en lanzar uno fue Kiko Jiménez afirmando que "cuando Estela salga de la casa se va a dar cuenta de que su marido le ha sido infiel cosa que ella desconoce". Y claro a Diego la frasecita terminó de encenderlo y comenzó a soltar espuma por la boca como su fuera un miura. El hijo de Kiko Matamoros se despachó a gusto contra su enemigo público número uno a quien puso a parir.

“Chavalote, no te voy a seguir el rollo. Lo que acabas de decir es muy grave y está judicializado, va para adelante”, comenzó Diego recordando a Kiko que como se descuide se van a ver las caras en los juzgados. “Mi mujer el día que salga se va a dar cuenta del tipo con el que ha estado allí dentro de la casa que a los cinco minutos de salir la vendió por la espalda. Y me voy a callar porque el que ha dicho un poli deluxe diciendo que tenía fantasías sexuales con mi mujer eres tú”, siguió contando a voces el marido de Estela.

Kiko mientras tanto escuchaba calladito incluso cuando Diego comenzó con la variedad de insultos: “Eres un manipulador y un mentiroso... Eres una sanguijuela”. Pero cuando el ex de Gloria Camila sí reaccionó fue cuando su enemigo le acusó de haberle dicho una frase de lo más polémica en los pasillos de Mediaset. “El día que salga (Estela) le vas a decir lo que me decías en el pasillo, que me la ibas a levantar y te la ...”, contó Diego. “Yo nunca te he dicho eso. Lo que he hecho con Estela es defenderla, cosa que tú no has hecho. Me parece muy bonito que me eche de menos”, respondió Kiko.