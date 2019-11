Sofía Suescun ha subido la temperatura de Instagram y del resto del Universo. La colaboradora de 'MYHYV' ha decidido compartir con su más de 1,2 millones de seguidores de esta red social cómo iba a ser su noche de jueves. Ese día, había gala de 'GH VIP 7' y la ganadora de 'Supervivientes 2018' se disponía a ver el programa desde la comodidad de su casa. Le faltaba su amor, Kiko Jiménez, que se encontraba en el plató de Mediaset para comentar el reality del que fue uno de los primeros expulsados y continuar su particular 'guerra' contra Rocío Flores.

Sofía quiso explicar cómo iba a ver la gala que presenta Jorge Javier Vázquez y cómo se disponía a esperar la llegada de su amor, Kiko Jiménez, con quien vive una intermitente historia de amor que está haciendo correr ríos de tinta.

Sí señores. Sofía tenía la intención de ver la gala como Dios la trajo al mundo. Sí, como has leído, completamente desnuda. "Cogiendo postura para ver la gala de esta noche, amor @kikookiko no tardes mucho 😘❤️ #GHVIPGALA12", escribió junto a su imagen, desnuda en la cama, envuelta por el nórdico.

Las reacciones no tardaron en llegar y una de las primeras fue la de Kiko Jiménez que, tras ver a su chica tan dispuesta, no dudó en lanzarle un mensaje picante. "Me matas, a ver quien duerme esta noche... te quiero preciosa🔥💋", escribió el ex de Gloria Camila. Éste no fue el único comentario porque casi 2000 personas dieron su opinión sobre el posado más hot de Sofía Suescun.