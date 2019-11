Aitana y Miguel Bernardeu se han convertido en la pareja del momento. La cantante está viviendo una de las mejores etapas de su vida con reconocimientos por su carrera musical de poco más de dos años que ya le ha llevado a estar nominada a un Latin Grammy. La catalana ha estado siempre arropada por su novio en este año, a quien le ha devuelto el gesto acompañándole a la gala de los 'Premios GQ' donde se le ha galardonado como Mejor Actor Revelación gracias a su papel en 'Élite', la serie de Netflix. Un viaje que ha subido la temperatura en las redes.

Y es que lo 'malo' de las galas son las esperas en el camerino. Y si en Los Ángeles ambos habían aprovechado para hacerse una fotografía en el espejo del baño, aquí no iba a ser menos y la pareja ha mostrado algunas instantáneas en el baño durante la larga espera, eso sí, fotografías mucho más cuidadas que las que mostraron la última vez. En esta ocasión evitaron el reflejo del espejo para quitar cualquier posible rastro de suciedad en la pantalla. A cambio, han hecho subir la temperatura con sus poses.

Miguel Bernardeu "con las manos en la masa" Instagram

En una galería de cinco fotografías, la pareja se muestra de lo más cómplice y natural entre ellos. Abrazados, besándose y riendo, Miguel y Aitana se muestran espontáneos en cada una de las tomas y totalmente sin complejos. Mientras que las primeras son inocentes fotografías de besos, la galería se va calentando cuando vemos una imagen donde Miguel agarra bien fuerte a su chica, o donde él, sentado en la bañera, la abraza por las piernas.

Miguel y Aitana como dos tortolitos Instagram

Estas son las tomas más naturales que hemos podido ver de la pareja, poco dada a compartirse en redes sociales ya que el hijo de Ana Duato, quien estuvo presente en la gala, no es muy prolijo de Instagram aunque la cantante no duda en regalarnos estas imágenes y otras en las que se ve cómo Aitana se ha convertido en una más de los Bernardeu saliendo con la hermana de su chico o una de sus amigas, María Pedraza. No obstante, ya no se esconden y ambos han lucido sin complejos en la gala de 'Premios GQ' aunque posaron por separado en el photocall.