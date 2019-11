View this post on Instagram

¡AHORA SI FAMILIA, CARTEL CERRADO! Hemos añadido la última fecha de este tour #Invencibles y es ¡MÁLAGA! En “la caja blanca” las entradas generales, Golden y Premium que como sabéis incluyen cena después del concierto, donde viviremos una noche única, están a la venta ya en @wegowes Tenéis en mi BIO el enlace para conseguir vuestra entrada y además si entráis en mi anterior publicación, podréis saber cómo participar en el concurso que estamos haciendo y si ganáis, conseguir uno de los dos auriculares de última generación de la marca @spc_spain y una de las dos entradas dobles para la ciudad que elijáis de mi nuevo tour. ¡En esta gira me despediré de todos vosotros por todo lo alto! cantaré una canción inédita “Siempre” y todo el show será un concepto más acústico y emotivo que los tour anteriores. Quiero que vivamos juntos esto y que os emocionéis, no sabéis lo que estoy preparando para esta despedida, será inolvidable ¡Os espero a tod@s! 😍 etiquetad a quienes vendrán con vosotros y si aún no tenéis vuestra entrada etiquetad a esa persona con la que pensáis venir cuando la consigáis. Gracias a @idolyagency_official por su cariño y apoyo a @spc_spain y a @sergiocalvophoto por su talento y generosidad.