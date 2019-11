Chenoa cambia de opinión y ahora habla de su vida privada, vía exclusiva.

Pero no solo habla ella, también su futuro marido se explaya.

Hablemos claro: Chenoa siempre ha sido bastante rancia a la hora de hablar de su vida privada. Es más, algún que otro zasca ha soltado sin despeinarse a los reporteros que hacen su trabajo a pie de calle cuando le han preguntado por vida y amoríos. "En mi casa no podéis estar. Yo no vendo exclusivas. Se te acabó el rollo, que lo sepas tú y tu jefe", lanzó en 2016 harta de comentar la famosa ‘cobra’ que le hizo David Bisbal en el famoso concierto de 'OT'.

Sin embargo, como dice el refrán "Donde dije digo, digo Diego" y la extriunfita lo ha interiorizado tanto que parece otra persona. Y es que ahora larga más de la cuenta de su vida y 'milagros' y os lo vamos a demostrar. Indagando por aquí y por allá, encontramos unas declaraciones de la cantante, en los Premios de la Música de 2oo6, en las que se mostraba tajante: "A partir de ahora voy a volver a la actitud de antes, no hablaré de mi vida privada y al que le moleste que atienda a las consecuencias".

Gtres

Pero ahí no queda la cosa, durante la presentación de su libro, 'Defectos personales' (2017) soltó lo siguiente: "Las balas siempre van hacía el mismo lado. David también escribió un libro y ahora yo he contado mi historia porque quiero". El almeriense siempre ha sido 'una china en el zapato' de Chenoa, que en marzo de 2018 en la presentación de Atresmedia Studio, quiso zanjar definitivamente el tema de su expareja: "Que me preguntes por Bisbal después de tanto tiempo es absurdo. La pregunta ya no viene al caso, espero que os vayáis relajando con eso".

En su línea de no hablar sobre su vida, en abril de este año, en la Gala Global Gift fue contundente diciendo: "De trabajo, lo que queráis. No me preguntéis de amores, ya sabéis que no voy a hablar". Y se quedó tan pichi.

Agencias

Pero, ¡Chenoa ha mutado! Y está tan enamorada de su futuro marido, el urólogo Miguel Sánchez Encinas, que no le importa pecar de incongruente y contar vía exclusiva todos los detalles de su relación. ¡Ojipláticos nos hemos quedado!

Parece que la chica tiene mala memoria y ya no se acuerda de todas estas declaraciones porque ahora cuenta, en una conocida publicación, todos los detalles de su matrimonio con el doctor Sánchez Encinas. 'Pasando por caja, claro está'. Gracias a ella sabemos que se casa el 14 de junio en Madrid por lo civil. El vestido será de Hannibal Laguna y quiere invitar a todos sus compañeros de 'OT'. ¿Pero Chenoa no era de las que decía que de su vida privada no hablaba? ¡No entendemos nada!

Gtres

Pero el colmo de los colmos es que no solo habla la mallorquina, sino que también el médico se ha pronunciado: "Le propuse matrimonio en una de las siete colinas de Roma. De Laura me enamoró su sensibilidad. Es tierna, cariñosa y muy honesta". ¡Qué bonito es el amor! Se conocieron en una cena de amigos y lo suyo fue amor a primera vista. "Le pedí que me llevara a casa y al día siguiente le dije que quedáramos a tomar un café", confiesa la artista, que no descarta ser mamá. Chenoa, al final somos esclavos de nuestras palabras...