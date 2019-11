Bibiana Fernández confiesa que, a sus 65 años, se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. La actriz siempre ha presumido de cuerpazo, pero desde que decidió dejar de fumar tuvo miedo de engordar y, por eso, se puso en manos de PronoKal. La actriz, que nos recibió con un vestido negro de Roberto Diz y una peluca rosa, está triunfando con la obra 'La última tourné' en la que comparte protagonismo con Manuel Bandera, Alaska y Mario Vaquerizo.

Bibiana, ¿cogiste peso al dejar de fumar?

Cogí un poquito, por eso empecé con PronoKal, porque ya lo había hecho hace tiempo. Estuve 20 días y luego volví a las proteínas.

Pero tú siempre has tenido un cuerpazo.

Sí, pero hay veces que cuando sales mucho por las noches, ‘malvives’. Ahora, si salgo por la noche y bebo, tengo que estar una semana a dieta.

Guillermo Jimenez HEARST

¿Cómo has llegado a este punto? Tú que eras tanto de comerte la vida...

Me la sigo comiendo, pero a ratos. Pero no echo de menos nada. ¿Que puedo querer más cosas? Sí, siempre quiero más cosas, como Chavela Vargas. La vida es una ley de supervivencia para encontrar la felicidad.

¿Eres feliz?

Soy feliz a ratos. La felicidad no es como un hotel, que te instalas y ya está. Es un propósito. Siempre que te acercas a algo que te gusta, ya sea un amor, la comida..., estás feliz, pero no puedes estar permanentemente feliz como si fuera una condena perpetua revisable.

¿Echas de menos enamorarte?

Con 65 años ya no sales a la calle a buscar novio.

¿Has llorado mucho por los desamores?

Yo ahora no lloro mucho, y es una pena porque desahoga mucho. Es bueno llorar, porque si no retienes líquido. Ahora me he hecho dura.