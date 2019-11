Reese Witherspoon es una de las estrellas feministas reivindicativas del panorama estadounidense que se mantiene en la palestra del éxito gracias a series como 'Big Little Lies', producida por ella misma, o su nuevo proyecto junto a Jennifer Aniston del cual está en pleno proceso de promoción. Ambas han forjado una bonita amistad siendo las dos rubias más destacadas de la televisión norteamericana en estos momentos, ¿o no? Puede que esto de 'rubias' se algo dudoso, y no por Jennifer, sino por Reese. La actriz ha aprovechado un recuerdo del pasado para mostrar cuál es su pelo en realidad. Y muy rubio no es.

La actriz y productora se ha apuntado un 'Throw Back Thursday' (TBT en sus siglas) para hacer un viaje al pasado por jueves y volver a los noventa mostrando una imagen de cuando era una adolescente. En ella se puede ver a una joven Reese con prácticamente el mismo gesto de dulzura en una mueca a medio camino de la sonrisa, apoyando su cabeza en su mano. La joven lucía una melena suelta enganchada en su jersey de color negro. ¿Y de qué color es su pelo? ¡Castaño claro! Y es que a pesar de que la actriz apenas ha cambiado su color estos años, ella misma ha confesado que se trata de un tinte.

"Espera... ¿ese es mi verdadero color de pelo?", escribía bromeando al pie de esta fotografía antigua en la que no puede negar que se trata de su yo adolescente ya que apenas ha cambiado de rasgos físicos. Zoë Kravitz, Ali Wentworth, Isla Fisher o Jessica Capshaw han sido algunas de las celebrities que han comentado la imagen y el divertido comentario, algo que también ha hecho la cuenta oficial del mítico programa estadounidense 'The Morning Show'. "Esa cara! Todavía nos cautivas a todos", escribía también la modelo Jodie Turner-Smit. Y es que la imagen ha causado una gran sensación con más casi 641.000 me gustas en apenas unas horas siendo todo un fenómeno entre sus publicaciones.