Hace apenas un par de meses Noel Bayarri aclaraba que por el momento no tenía pensado madurar en lo que salidas y fiestas se refiere, además de contestar a todas las críticas que recibe por parte de sus 'haters'. Ahora ha sorprendido con un cambio radical en su vida y es que ha decidido cambiar sus hábitos alimenticios radicalmente: Noel se ha pasado a la alimentación vegana. Sí, sí, como lo lees, así lo ha contado en su último capítulo de 'Mtmad'. El ex tronista lleva más de dos semanas alimentándose a base de productos veganos, y aunque nos mantenía al tanto a través de sus redes sociales, no ha sido hasta ahora que ha dado todos los detalles: "Los primeros tres días muchos gases, un montón de gases, fue difícil sobre todo para los de alrededor", explicaba quizás demasiado gráfico.

Mtmad

"Me he sentido muy ligero, duermo muy bien y mucho mejor rendimiento deportivo, aguanto el deporte mucho mejor" aseguraba. Sin embargo, ha aclarado que no tiene pensado ser vegano al 100% pero que no volverá a consumir la cantidad de carne que comía antes.

Mtmad

El 'influencer' ha enseñado su frigorífico y ha mostrado sus alimentos favoritos en esta nueva dieta. Sin embargo, ha admitido que no puede dejar los huevos ya que le "flipan" y es algo que no puede evitar, sobre todo para desayunar. Para sustituir las proteínas de la comida, ha mostrado un par de productos sustitutivos que según él, van muy bien y le sacian lo suficiente para no pensar en la carne. ¿Cuánto será capaz de aguantar Noel esta dieta?