María Jesús Ruiz descubre en directo que su novio Curro, supuestamente, está casado y, después, termina hablando por teléfono con su mujer.

Lleva 15 años siendo popular, como dijo el 20 de noviembre en ‘Sálvame’. Pero a pesar de las tablas de su experiencia televisiva, María Jesús Ruiz mutó cuando Jorge Javier Vázquez le dijo que su ¿novio? Curro estaba casado. Su cara era un poema, pasó del asombro al llanto en cuestión de segundos. “Dime que es una broma”, decía. “Es que no me lo puedo creer”, continuaba.

Después llegó el testimonio de la hermana de la mujer de Curro, que confirmó que seguía casado. La modelo, flipando. Para cualquier mortal, enterarse de algo así en directo sería como notar que una bomba explota sobre su cabeza, pero a la Miss le sobran horas de rodaje y son muchos, incluso compañeros de ‘Sálvame’, los que desconfían de ella. ¿Y si hizo el papelón de su vida? ¿Y si es ella la que le ha utilizado? Merecería un Goya… Puestos en contacto con su representante, han declinado hacer declaraciones para ‘QMD!’. Es posible que su opinión la veamos vía exclusiva, lo que alimenta aún más la teoría del montaje.



Sospechosa habitual

La sombra del montaje la persigue. No es la primera vez que no es clara por sentarse en un plató y ganar popularidad y pasta. ¿Por qué esta vez tendría que ser diferente? “Yo jamás me metería en un matrimonio. Nunca lo he hecho”, le dijo a Yoli, la supuesta mujer de Curro. Ésta le llamó por teléfono para pedirle explicaciones y, ‘curiosamente’, una cámara de ‘Sálvame’ grabó el momentazo... “Yo soy su novia e incluso me ha pedido matrimonio. A mí me ha dicho que lleváis tres años divorciados”, insistía mientras Yoli intentaba desenmascararla: “Si tú y yo hemos hablado. Si me has dicho que no teníais nada”. “¿Yo? Mándame el pantallazo”, le respondía la modelo. ¿A quién creer?

María Jesús lo tiene difícil porque no es la primera vez que no es clara, al menos eso dicen todos sus ex. Hay que recordar cuando se desgarró en el plató del ‘Deluxe’ poniendo ‘fino’ a Gil Silgado y luego se marchó a Portugal con él. Y todo ello ‘sin despeinarse’. Cuando empezó con Julio Ruz, él también tenía pareja, algo que siempre evita contar cuando habla de su historia de amor. Y ahora, según ha podido saber QMD!, ni ha querido hablar con Curro para que le dé las explicaciones pertinentes. Él mantiene que está divorciado. ¿Quién miente?





Estaba muy callada

Cierto es que María Jesús lleva una temporada, desde que salió de ‘GH Dúo’, mucho más calmada, intentando cambiar su imagen pública. Ha encontrado trabajo como asesora del amor en ‘MYHYV’, colabora en ‘El Debate de GH Vip’ e incluso ha debutado como cantante. ¿En qué le beneficia ahora este circo? La única idea que nos viene a la cabeza es: ganar dinero. Ella siempre lo ha dicho: “Lo único que quiero es pagar mis deudas”.

¿Todo por pasta?

También nos cuentan que en este supuesto montaje no sólo estaría metida María Jesús, sino que sería un plan orquestado por Curro y la pareja de éste. Al parecer, dicen que él lo único que quiere es ser famoso y recuperar un status económico que perdió hace tiempo. ¿Lo veremos pronto en un plató? ¿En un reality? Quizás todo les explote en las manos…

Cautos en Instagram



A pesar de que María Jesús confesó que mantenían una relación desde que ella salió de ‘Gh Dúo’, lo cierto es que no habían querido confirmar públicamente su relación. Ahora ella dice que era porque él no quería entrar en este mundo, pero lo cierto es que en sus redes sociales aparecen muchas veces juntos. ¿Esto no hacía desconfiar a la mujer de él? ¿Por qué no le pidió explicaciones antes a Curro? Y María Jesús, ¿nunca sospechó nada? Menudo historión.





Julio Ruz los presentó

Como publicó QMD!, fue Julio Ruz quien presentó a María Jesús a Curro. El empresario quería que la Miss tuviera un community manager que le llevara las redes sociales mientras ella estaba en ‘GH Dúo’. Sin embargo, tras su ruptura con la Miss, él también rompió su relación con Curro. ¿Sabía Julio que estaban liados y que él estaba casado? Sus comentarios en las redes son indirectas muy heavys: “Día Internacional del Infiel”, “divorcios que no terminan nunca”, ”llorar sin lágrimas”, “qué bien me lo paso”.

Ella estrena videoclip la semana próxima

No queremos ser malos, pero, casualidades de la vida, la próxima semana María Jesús Ruiz tenía previsto lanzar el videoclip de la canción ‘Mi fuego’, su estreno como cantante. ¿Y si todo este tinglado lo han montado para dar que hablar y promocionar de este modo su nueva faceta profesional? No puede ser ¿no? ¿O sí?

