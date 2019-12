La ex tronista de 'MYHYV', que el pasado verano volvió a colaborar en televisión para comentar realities, llegó al hospital acompañada de su novio Pablo.

Patricia Steisy vuelve a pasar por quirófano por un problema de salud. La colaboradora de 'MYHYV', que fue tronista del programa de Toñi Moreno, ha llegado esta misma mañana a una clínica de Madrid para someterse a una intervención quirúrgica. Solo unas horas después de explicar cómo había acabado con uno de sus complejos arreglándose la sonrisa, Steisy anunció a sus seguidores de Instagram que volvía a pasar por el quirófano.

"SÍ, ME OPERO LAS TETAS. Son ya 10 años con estas prótesis, que me encantan y nunca me las quitaría si no fuera por un tema de salud. Mañana a las 8:30h entro en quirófano y no puedo confiar más en @clinicasdiegodeleon y en el Doctor Revuelta. Espero que no me pase como a Sansón con el pelo, jajajaja tranquilos, seguiré siendo la Steisy, porque chicos, sin tetas, también HAY PARAÍSO 🌴☀️", escribió.

Steisy, acompañada por su novio Pablo, ya se encuentra en la clínica madrileña donde va a ser operada y ha compartido sus primeras impresiones. "Llevo desde las 12 de la noche sin beber ni comer. Me he quitado todos los piercings. Estoy 'cagá' de susto. Sé que no va a pasar nada pero me da miedo dormirme porque creo que no me voy a despertar", explicaba y confesaba que su novio había llorado.

"Ha llorado y me has dado un abrazo y un beso porque no quería que me hicieran daño", contó Steisy refiriéndose a su novio. "No saben cuánto pecho me van a poner porque, hasta que no abran, no pueden decidir", añadió. ¡Mucha suerte Steisy! ¡Que todo vaya genial!