Los domingos son el día de la familia y las Campos lo saben. Como es tradición, la familia se reúne todos los domingos en torno a la mesa de la casa de Terelu. Alejandra Rubio ha aprovechado uno de los vídeos de su canal en Mtmad para colar a sus seguidores en la casa de su madre un domingo cualquiera mostrando que se sientan a la mesa como una familia normal junto a su madre y todos sus tíos, a excepción de Carmen Borrego que en esta ocasión no estaba en el salón de las Campos.



Llena de diferentes platos de embutidos, patatas, encurtidos y todo tipo de aperitivos, todos se sentaban en torno a la mesa para picar algo antes del plato fuerte: un estofado. Y en ese momento aprovechan para ponerse al día, charlar y preguntar. "Esto es así todos los domingos: adónde vas, con quién vas, qué vas a hacer...", aseguraba a cámara Alejandra Rubio para más tarde enseñar lo llena que estaba la mesa. "Nadie pone la mesa como tu madre", decía María Teresa.

Mtmad

Tras la comida, llegaba el momento de la sobremesa y las confesiones y Alejandra aprovechaba para sentarse en el sofá con su abuela. "Me encantó verte el otro día. Estuviste muy bien", aseguraba la veterana de la televisión a su nieta sobre su primera vez en un plató. Rubio apareció en el programa 'Volverte a ver' para darle una sorpresa a Terelu, algo que la familia no sabía: "Me ha llamado mucha gente diciendo que les gustaste mucho. Lo que dijiste, como estuviste... Lo hiciste muy bien", aseguraba. Un halago que viniendo de María Teresa Campos es todo un honor.

Y como cualquier joven emancipado, al finalizar la comida la pregunta de su madre ha sido obligada: "¿Qué te vas a llevar en el tupper?". Con una sonrisa burlona Alejandra ya había elegido lo que quería: el estofado y el salchichón, aunque esto último no pudo ser porque se lo había comido su tía. En ese momento hizo su aparición uno de sus mejores amigos, Aless Gibaja, que no dudó en participar de este domingo familiar en el sofá.

Mtmad

Más tarde, y después de enseñarnos los chocolates que su otra tía toma de postre, Alejandra se asomó de nuevo a la mesa que se había convertido en una mesa de póker con María Teresa, Terelu y sus hermanos y cuñadas jugando. "Como cada domingo, ya están jugando su partida", apuntaba Alejandra.

Mtmad

Un fin de semana atípico para los demás pero muy tradicional en el seno de las Campos que no han tenido ningún problema en enseñar, y es que la mayor parte de la familia ha crecido prácticamente en el seno de la televisión.