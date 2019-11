Dakota Tárraga admite que en estos momentos está conociendo a alguien

Tárraga habla de su ex pareja y dice que es "un mierdas"

La ex concursante de 'Supervivientes', Dakota Tárraga, ha estado en el programa especial realizado por 'Mtmad' para celebrar su tercer aniversario. En este encuentro ha decidido dar su opinión acerca de 'GHVIP 7', su ex pareja Rubén o su operación de pecho. Además, ha hablado sobre su nueva pareja con la que parece haber pasado página y estar viviendo un gran romance. Una persona de la que no ha querido dar muchos detalles ya que prefiere mantenerla en el anonimato. Aún así, no ha explicado que todavía no lo considera su novio. "Estoy soltera pero hay alguien", ha explicado.

Dakota ha querido aclarar que aunque ahora mismo no sea algo formal, se encuentra conociendo a una persona que no es famosa. "No me veo con una persona conocida, no por nada, sino porque para conocida ya estoy yo", ha explicado. De momento, no se puede ver ninguna fotografía de la pareja en sus redes sociales ya que prefiere que aún no se sepa nada sobre él.

Además, también ha tenido unas palabras para su ex pareja, Rubén. "Es un mierdas", ha indicado Tárraga quien ha admitido que no quiere volver a saber nada de él. Ambos tuvieron una ruptura polémica después de que Dakota se enterase de que Rubén le había sido infiel mientras ella estaba concursando en 'Supervivientes'. Es por esto, que la ex concursante ha admitido que no quiere volver a saber nada de él y que esa historia ya es pasado.

Durante la entrevista también ha hablado sobre su operación de pecho, animando a que todas aquellas personas que quieran hacerlo no lo duden. "Yo recomiendo que todo el mundo que se quiera operar para sentirse mejor consigo misma lo haga", ha indicado.

De momento, parece que Tárraga ha pasado página aunque parece que, como ella mismo ha admitido, "no se podrá ver", quién es. Una decisión que ha decidido tomar porque "prefiere separar" sus parejas de la vida pública.