¿Quién no recuerda a Cata y el Duque? ¿Quién no vivió de la mano de Amaia Salamanca y Miguel Ángel Silvestre una historia de amor de película? Que hable ahora o calle... ¡O se ponga la serie ahora mismo! Debería ser delito no haber seguido 'Sin tetas no hay paraíso' y no haber vivido junto a ellos un amor que nos hizo temblar, probablemente una de las parejas televisivas más queridas de la época (allá por 2008), haciendo competencia directa a Lucas y Sara (Hugo Silva y Michelle Jenner en 'Los hombres de Paco')... Ojo que la elección no sería nada fácil.

Aquella chica humilde y pardilla enamorada del malote del momento, una historia que se ha repetido en ficción varias veces (véase Hache y Babi en 'A tres metros sobre el cielo'), aunque en este caso Rafael Duque era bastante más ilegal... Pues los que fueran Cata y el Duque se han reencontrado públicamente y nosotros estamos 'living'. Ha sido durante la alfombra roja de los Premios GQ a los Hombres del Año donde, mientras Amaia Salamanca se deshacía en halagos para su compañero, Miguel Ángel se ha acercado a ella y no ha podido evitar comérsela a besos y repetirle lo guapísima que está. ¡Dale al play para ver el momentazo!

Y por si esto fuera poco, va Silvestre y lanza una petición que nos ha revolucionado aún más...

"Yo creo que #catalina y #elduque deberían volver", escribe en sus redes sociales. ¡MENUDA FANTASÍA! "Por muchos años más viviendo momentos bonitos a tu lado @amaiasalamanca Ya van 12 años", añade. Ella también le dedicó un tierno mensaje: "ada vez que te veo, parece que no ha pasado el tiempo...".