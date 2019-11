Más de 3 millones de personas se han revolucionado en apenas unas horas. ¿El motivo? Demi Lovato ha posado en su perfil social de Instagram con una incipiente tripita de embarazada, ¡y todos se han vuelto locos! A primera vista todos hemos pensado lo mismo: ¡Demi va a ser mamá! Pero no, 'keep calm' que no es más que una broma. Al leer el pie de foto descubrimos la verdad... Solo es una barriga postiza para el personaje que encarna en la serie 'Will y Grace', en la que sí será mamá, de una niña, por cierto, a la que llamará Jenny. “Me he quedado en shock por un momento”, "Creo que he tenido un ataque al corazón” o “Por un segundo he creído que era real”, comentan algunos de sus seguidores, otros, algo menos avispados, ni se han parado a leer y se han lanzado a darle la enhorabuena por su futura maternidad.

La actriz y cantante sale con el modelo Austin Wilson, un joven de 25 años que la ha conquistado y ha devuelto la calma a su vida después de unos duros meses en los que hasta tuvo que permanecer ingresada por sobredosis. Ahora sonríe como nunca y todo le va viento en popa, tanto en lo personal como en lo profesional.

Ya ha pasado un año desde que sufrió una sobredosis que casi acaba con su vida y que supuso un punto de inflexión en su día a día: "Muchos de vosotros me pedís que vuelva a la música pero en este asunto me he vuelto muy cautelosa. He decido tomarme mi tiempo. Me muero por lanzar un nuevo tema, pero todo llegará a su debido tiempo", confesaba. Y parece que pronto puede hacerse realidad: Ha fichado un nuevo mánager, Scooter Braun, con el que se ha puesto a preparar un nuevo disco.