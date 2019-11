Makoke confiesa que estaría dispuesta a entrar con Diego Matamoros en 'GH DÚO'

La colaboradora de 'Viva la vida' admite que con Kiko se sentía "atada"

La colaboradora de 'Viva la vida', Makoke, se ha sincerado y ha hablado sobre su relación con Tony Spina, su operación de pecho y acerca de Diego y Kiko Matamoros. En una exclusiva que ha sacado la revista 'Lecturas', Makoke ha confesado que no tendría ningún problema en acudir con Diego Matamoros al programa de 'GH DÚO'. A la colaboradora le encantaría al reality que tan buenos momentos le hizo pasar y donde conoció a quien actualmente es su pareja, Tony Spina. Lo que no está tan claro es si Diego Matamoros querría participar con ella ya que actualmente no mantienen una muy buena relación.

Telecinco.es

"Me lo tendría que pensar bien. Ya no es mi hijastro, no es nada mío, pero para mí ha sido una persona muy desagradable. No me da miedo coincidir con él, pero me ha hecho mucho daño", ha explicado Makoke en exclusiva a la revista 'Lecturas'. Además, la colaboradora ha comparado a Diego con su padre Kiko y ha admitido que ambos "se parecen mucho", sobre todo, "cuando se ponen gallitos".

En cuanto a su relación con Tony Spina, a quien conoció en 'GHVIP', Makoke ha confesado que están muy bien juntos. "Antes vivía con ataduras y ahora soy libre de hacer y decir lo que quiera", ha comentado comparando su relación actual con la que mantuvo con Kiko Matamoros. Además, ha subrayado que con Kiko no mantenía un amor libre como con Tony Spina.

Telecinco





Por otra parte, ha recalcado que su operación de pecho se ha debido a que necesitaba subírselo un poco. Una decisión que, para nada, tuvo que ver con que esté saliendo con una persona más joven que ella. "Simplemente lo he hecho porque siempre tenía que tenerlo recogido", ha explicado.

Pese a la mala relación que Makoke mantiene actualmente con el hijo de su ex pareja, parece que está dispuesta a dejar las rencillas de lado para participar junto a él en el siguiente reality de 'Telecinco'. ¿Pensará Diego Matamoros igual?