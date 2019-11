Rodri a Bea: "Tú vida ahora mismo es una mentira"

Bea y Rodri mantienen un tenso momento en el programa de 'Mtmad'

El ex concursante de 'Gran Hermano', Rodri, ha reaparecido para pedir que se deje de habla de él y de la relación que mantuvo con Bea. En un tenso cara a cara la ex pareja se ha echado cosas en cara y han terminado la conversación de manera muy tensa. Ambos se conocieron durante el famoso reality de 'Telecinco' y desde entonces han cautivado a sus seguidores con su relación. Una pareja que acabó durando mucho más de lo que algunos pensaban y de la que todos pudieron ser partícipes debido al canal de 'Mtmad' que ambos llevaban y donde contaban los detalles del día a día de su relación.

Telecinco





Fue en uno de esos programas donde la pareja anunció su ruptura aunque ninguno quiso dar muchos detalles a raíz del motivo que les había llevado a querer separarse. Tiempo más tarde Bea reaparecía en 'Mtmad' con su canal 'Bea y punto'. En él acabó hablando sobre Rodri y dando más detalles de su ruptura. En uno de ellos mostraba a su nueva pareja y nuevamente volvía a salir el nombre de Rodri.

Parece que la ex pareja de Bea se ha cansado de estar callado y ha decidio enviar un vídeo pidiendo que, por favor, parase esta situación y dejase de hablar de él. "Me han llamado interesado. ¿Interesado de qué? Si llevo meses callado sin ganar un duro de esto mientras tú ganas dinero hablando de mí todas las semanas", explicaba Rodri para defenderse de las acusaciones de Bea.

Por su parte, la ganadora de 'Gran Hermano', ha explicado que si ha decidido hablar es porque ambos mantuvieron una relación pública y debía dar una explicación a sus seguidores. En ese momento, Rodri ha decidido intervenir en directo en el programa especial del aniversario de 'Mtmad' para responder a Bea. "Llevas hablando desde hace ocho meses y ya me he cansado. Estoy a punto de explotar", le confesaba a Bea.

La ex pareja de Bea dejaba a todos impresionados afirmando que si hablase "a lo mejor se iba de 'Mtmad' antes". Además, acusaba a Bea de estar viviendo ahora mismo "una mentira". "Yo no creo que me hayas olvidado", le ha terminado diciendo a la ex concursante.

Telecinco

Mientras tanto, Bea se ha ido alterando en cada momento más y ha resaltado que ella tampoco quiere hablar de él y que también quiere estar totalmente desvinculada. Según ella, si en algún momento ha dicho algo ha sido por su trabajo y porque él empezó con el tema al responder a una pregunta que le hicieron a través de Instagram sobre la nueva pareja de Bea.

Ninguno de los dos a conseguido llegar a un acuerdo y al final de la llamada Bea pedía poder salir del plató para poder calmarse tras el tenso momento.