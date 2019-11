Terelu Campos confiesa que lo pasó muy mal durante el último periodo de 'Sálvame'

La colaboradora de 'Viva la vida' cuenta cómo se encuentra su relación con sus antiguos compañeros de programa

La colaboradora de 'Viva la vida', Terelu Campos, ha aprovechado el programa para sincerarse y contar en qué punto se encuentra su relación con sus antiguos compañeros. Terelu Campos pasó diez años trabajando en el programa de 'Sálvame' del que tuvo que marcharse tras pasar unas situaciones muy tensas que le llevaron a no estar a gusto en el programa. Tanto es así, que la colaboradora se niega a pisar dicho plató de televisión pese a que Jorge Javier Vázquez ha mostrado en más de una ocasión la pena que siente al no ver ya a su compañera junto a él en el programa.

Telecinco

"Me voy empequeñeciendo. Siento que lo que era una mala tarde se convierte en algo más". Con estas palabras Terelu Campos ha intentado explicar a sus compañeros cómo llegó a sentirse durante el último tiempo en el que estuvo en el programa. Una tensa situación que le llevó a tener que "medicarse". Aunque la colaboradora ha resaltado que en ningún momento culpa a sus compañeros. Ella piensa que todo ha sido "un fracaso suyo".

Tras ser incapaz de "superar ciertas situaciones", Terelu Campos tenía la sensación de que se habían metido "en un huracán" del que no podían salir. Aún así, admite que siente cierto dolor al pensar en sus compañeros ya que ha pasado diez años junto a ellos. "Crees que tienes una relación donde vives momentos de diversión y risas y, en un momento, se cae todo. Al final tú te has dejado casi 10 años", ha explicado.

Pese a que no perdona a Mila por haber hecho daño a su hija, sí que admite que echa de menos algunos momentos que pasaba junto a la colaboradora de 'Sálvame'. En todo caso, Terelu ha afirmado que pese a tener defectos considera que siempre ha sido muy prudente "tal vez en exceso" y no lamenta nada.

Telecinco





Además, ha querido tener unas bonitas palabras para sus compañeros de programa diciendo que ahora mismo se encuentra muy feliz con ellos y eso es algo que incluso sus seguidores le han confirmado. "Me paran en la calle y me dicen que ahora se me ve más feliz", ha contado Terelu.

Parece que la relación entre la hija de María Teresa Campos y sus ex compañeros de 'Sálvame' está muy lejos de poder llegar a una solución.