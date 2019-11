El Maestro Joao confiesa que está enamorado de Alberto

El exconcursante de 'GHVIP 7' ha hablado de algunos de los momentos más dolorosos de su vida

El Maestro Joao ha acudido a 'Sábado Deluxe' para hablar sobre su situación sentimental y cómo se encuentra con Pol y Alberto. Desde su salida del concurso de 'GHVIP 7', Joao ha estado viendo como Alberto ha estado hablando de él y de su relación mientras él estaba concursando e incluso después de que saliese de casa. Además, se encontraba con Pol quien estaba muy enfadado con él por no haber sido más claro mientras ambos estaban concursando en la casa. Según Pol, Joao tendría que haber hablado de Alberto cuando ambos estaban juntos en 'GHVIP 7'.

Telecinco





Durante su concurso, Joao dio por cerrada su relación con Pol, algo que no sentó muy bien al ex concursante de 'GHVIP 7'. Desde entonces, han vivido varias situaciones llenas de reproches donde Pol ha intentado hacerle ver que Alberto, la persona con la que Joao le fue infiel, le ha estado utilizando.

"Estoy enamorado de Alberto", han sido las palabras con las que el Maestro Joao ha querido comenzar su entrevista. El ex concursante de 'GHVIP 7' ha confesado que siempre ha atraído a personas más jóvenes que él y que no podría llegar a considerarse una persona del todo fiel.

Durante su entrevista en 'Sábado Deluxe', ha querido hablar de muchos temas de su pasado. Uno de los más dolorosos fue una experiencia traumática que tuvo que vivir a los 14 años cuando "abusaron" de él. Según Joao, esta situación le dejó "marcado mucho tiempo". Sin embargo, ha admitido que ha logrado aprender a convivir con ello, aunque bajo su punto de vista, es algo que "nunca llega a superarse de todo".

Telecinco

En cuanto a sus adicciones, Joao ha relatado que el punto de inflexión que le hizo querer dejarlas fue ver la tristeza en la cara de su madre. "Los ojos de mi madre fueron mi mejor terapia". Ambos mantienen una estrecha relación y el Maestro no puede evitar emocinarse al hablar de ella.

En cuanto a su paso por el concurso, Joao ha explicado que él intentó que Adara no fuese a más con Gianmarco para que no le perjudicase fuera pero que "no se puede hacer nada contra el amor".





El Maestro ha admitido que en cuanto pueda tiene pensado hacer un viaje con su madre a Mallorca, ya que ella nunca ha viajado en avión. Por otra parte, en el terreno amoroso ha admitido que aunque estaría dispuesto a encontrar un hombre para el resto de su vida "no cree que lo encuentre en la vida".