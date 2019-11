Olga Moreno confiesa que no entiende cómo Rocío Carrasco no llama a sus hijos

La mujer de Antonio David cuenta cómo es su relación con los hijos de su marido

Tras un tiempo alejado de la televisión debido a sus problemas judiciales, Antonio David Flores volvía a reaparecer en el concurso de 'GHVIP 7'. Un hecho que provocó que su hija Rocío Flores acudiese al programa para defender a su padre. Tras este hecho se han vuelto a remover problemas del pasado. Es por esto, que la mujer de Antonio David ha decidido acudir al plató de 'Sábado Deluxe' para contar cuál es su relación con las hijos de su marido y de Rocío Carrasco. Además, ha aprovechado para explicar todo aquello que no entiende acerca de la actitud que Rocío ha mantenido con sus hijos.

El distanciamiento que Rocío Carrasco mantiene con sus hijos es algo que ha provocado que ellos no pasen un buen momento. "Rocío me preguntó si su madre ya no la quería", ha confesado Olga Moreno. La mujer de Antonio David Flores ha relatado que no entiende cómo Rocío Carrasco no está con sus hijos y afirma que "le encantaría" que ella llamase a sus hijos para solucionarlo.



Olga Moreno ha recordado cómo fue conocer a Rocío Flores y ha resaltado que "le costó ganársela". Fue un proceso lento pero al final consiguió conquistarla. En cuanto a la relación que mantiene con David, el hijo pequeño de Antonio David Flores, Olga ha dicho que es tan buena que, en caso de elegir entre ella y su marido, sabe que "David le elegiría a ella". La mujer de Antonio David ha explicado que la relación tan estrecha que mantiene con ambos se debe a que siempre a estado ahí para ellos.

Pese a llevarse tan bien, ha admitido que si en algún momento le hubiesen llamado "mamá", ella les habría contestado que "no es su madre, que su madre es otra persona". Una situación que no ha tenido que vivir ya que suelen llamarla "Oa", un apodo que le puso el mismo David Flores.

En cuanto a su marido, Olga ha confesado que "está muy enamorada" y no piensa dejar que se hunda con todos los problemas que están viviendo.

Aunque no ha querido entrar en detalles sobre lo que ocurrió entre Rocío Carrasco y Rocío Flores, sí que ha admitido que se debe a "varios hechos" y no a uno en concreto. De lo que sí ha hablado es de que Rocío Carrasco "no ha pagado nada de la pensión de sus hijos". Además, ha admitido que ha visto cómo ha tenido varios gestos malos con sus hijos. "Al pasar por al lado de David en los juzgados, no se paró a saludarlo", ha contado.



Esta tan solo es una de tantas situaciones de las que Olga podría hablar. Por ejemplo, otra situación que ha contado es cuando la secretaria del colegio de David tuvo que llamar al padre para que acudiese a recoger a su hijo ya que Rocío Carrasco no se había presentado.



Olga Moreno ha admitido que si está dando ahora la cara se debe más por defender a Rocío Flores que a su marido. El motivo es que sabe que Rocío "no va a hablar sobre el tema". En cambio, Olga considera que hay varias acusaciones de las que debe defenderse. De hecho, ha confesado que la que más le ha dolido es que digan que Rocío "es una niña de hermano mayor". Una afirmación "totalmente falsa" ya que, como Olga explica, Rocío es una persona "muy buena".