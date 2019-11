Kiko Jiménez acusa a los colaboradores de 'Sábado Deluxe' de ser "tibios" con Olga Moreno

El ex concursante de 'GHVIP 7' ha llamado "palmeros" a sus compañeros de plató

El ex concursante de 'GHVIP 7', Kiko Jiménez, ha vivido un enfrentamiento con sus compañeros de 'Sábado Deluxe' después de acusarles de "palmeros". Kiko Jiménez ha confesado que no le ha gustado nada la entrevista que los colaboradores del programa han realizado a la mujer de Antonio David Flores ya que considera que han sido muy "tibios" con ella. Una acusación que no ha sentado bien a sus compañeros quienes no han dudado en recriminarle sus palabras y advertirle que él no es quien para decir nada acerca de su trabajo.

Tanto ha afectado la acusación de Kiko Jiménez a sus compañeros, que incluso Lydia Lozano a vuelto al plató para recriminarle que no puede decir esas cosas. Bajo su punto de vista, Lydia considera que ha hecho las preguntas que debería hacer. "Le he preguntado acerca de cómo se siente y cómo está viviendo esta situación", ha aclarado Lydia.

El ex concursante de 'GHVIP 7' ha admitido que Lydia es la que más acertada ha estado pero que aún así se les ha visto a todos con mucho miedo. "No se paraba de hablar del miedo a que hubiese una demanda", ha seguido diciendo. Unas acusaciones que se producen a raíz de que Olga Moreno explicase que había de ciertas cosas que prefería no hablar por si Rocío Carrasco le interponía otra demanda. Además, ha acusado a los colaboradores de ser más duros con su compañera Paloma que con la entrevistada.

Por su parte, Belén Esteban le ha dicho a Kiko que él no es nadie para decirles "cómo deben hacer su trabajo". Jiménez ha echado en cara que todos se alteren siempre con él y les ha espetado que deberían darle las gracias por hacer que estuviesen más activos.