Belén Esteban sigue pensando que Mila debería ser la siguiente expulsada

Jorge Javier acusa a Belén de no haber superado las críticas que recibió en su paso por el mismo concurso

La colaboradora de 'Sálvame', Belén Esteban, ha vuelto a hablar en el programa de 'Sábado Deluxe' sobre su amiga Mila Ximénez y el concurso que está realizando dentro de la casa de 'GHVIP 7'. Para Belén, ella no debería seguir en este reality ya que no le ha gustado cómo lo ha estado haciendo durante este tiempo. Unas acusaciones que no ha gustado a algunos de sus compañeros. Incluso Kiko Hernández le pedía a Belén Esteban que rectificase, ya que piensa que cuando la vea se arrepentirá de haber dicho esto sobre su amiga.

Telecinco





Belén Esteban sigue pensando que Mila Ximénez no ha hecho un buen concurso. Para ella, su compañera debería ser la siguiente expulsada pese a que últimamente le está gustando más cómo lo está haciendo. "Me baso en el concurso y no en los últimos cuatro días, y no me ha gustado", ha reiterado.

Jorge Javier Vázquez le ha achacado que su opinión se debe a que sigue "resentida" por lo que pasó con ella cuando concursó en 'GHVIP'. Unas acusaciones que han afectado mucho a Belén Esteban. "Hubieses sido así hubiese entrado quien hubiese entrado", le recriminaba el presentador. Al ver que Belén se estaba enfadando intentaba calmarla diciendo que no quería acabar mal. "Con el trance que tengo por delante no vayamos a acabar mal", le ha pedido.

La colaboradora no ha querido rectificar y ha añadido que "mientras esté Adara dentro de la casa" seguirá siendo su ganadora.

Jorge Javier ha reconocido que a Mila no le va a gustar nada escuchar todo esto cuando salga del concurso y que no entiende cómo sus compañeros no se esperaban esta actitud de Mila dentro de la casa. "Como amigo que soy de ella a mí no me ha sorprendido para nada su comportamiento", ha explicado. A Belén Esteban no le ha gustado que diga que Mila acabará enfadándose con ella y ha aclarado que en cuanto salga le llamará por teléfono para explicárselo todo.

Telecinco

Por su parte, Jorge Javier le ha indicado que está seguro de que cuando Mila salga y se vean no harán falta palabras. "Cuando os miréis a los ojos no harán falta palabras. Con la mirada os diréis que ambas sabéis lo que ocurre ahí dentro", un argumento que ha dejado callada a Belén Esteban.