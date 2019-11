Suso le echa en cara a Kiko que ponga a Rocío Flores "como un monstruo

El novio de Sofía Suescun está cansado de las críticas sobre este asunto

El colaborador de 'Vive la vida', Suso Álvarez, ha mantenido un tenso encuentro con Kiko Jiménez. El novio de Sofía Suescun acudía al programa para defenderse de todas las críticas que está recibiendo por haber criticado a Rocío Flores. Unas críticas que no entiende ya que, según él, su trabajo consiste en hablar sobre 'GHVIP 7', sus concursantes y lo que ocurra durante el programa. Unas afirmaciones que parecen no compartir algunos de sus compañeros. Entre ellos se encuentra Suso, quien no ha dudado en decirle todo lo que piensa sobre el comportamiento que está manteniendo.

Telecinco

"Me parece muy triste lo que quieres hacer con Rocío queriendo dejarla como un monstruo", ha explicado Suso a Kiko. Para el colaborador de 'Viva la vida' es normal ver que la hija de Antonio David Flores se altere cuando ve que alguien está atacando a su padre y asegura que si alguien se metiese con el suyo también se alteraría como ella.

Kiko Jiménez sigue pensando que su actitud está justificada debido a que a él le han llamado para ser colaborador y que lo que hace no es atacar a Antonio David, sino dar su opinión sobre lo que está haciendo en el concurso. Una afirmación que Suso no comparte debido a que Kiko Jiménez también ha salido en otros programas y revistas hablando de la familia.

Además, Suso cree que debería agradecerles que en estos momentos él esté trabajando en la televisión. Kiko Jiménez se ha mostrado muy cansado de que siempre le digan que si está ahora trabajando en el medio es gracias a Gloria Camila. "Yo antes de conocerla ya estuve en el programa de 'Mhyv'", ha recordado. Sin embargo, Suso opina que después de su paso por el reality cayó en el olvido y que de no haber empezado su relación con la hija de Ortega Cano no estaría ahora en televisión. "Volviste a la televisión en 'Supervivientes' por ser la pareja de Gloria Camila", ha recalcado.

Telecinco



Parece que Suso se ha unido a todas aquellas personas que han confesado no entender por qué Kiko Jiménez sigue hablando de la familia Gloria Camila. Unas críticas que parecen estar cansando al novio de Sofía Suescun.