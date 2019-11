El debate ha estado muy calentito. Y es que, a pesar de que Alba Carrillo y Mila Ximénez han tenido una amistad muy fuerte dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, los problemas entre ambas crecen por momentos. Ambas concursantes se han enfrentado duramente por Antonio David Flores. La Carrillo no entiende en absoluto la defensa que la colaboradora de 'Sálvame' hace continuamente del ex guardia civil. Algo que a la periodista le ha molestado enormemente y no entiende los dardos que le ha soltado su hasta ahora amiga en el concurso.

Alba se quejó de que Mila y Antonio David la nombraran continuamente durante el debate. "Qué manía, de verdad", dijo la Carrillo. "Es imposible tener una semana de paz en esta casa. ¡Joder, es que no hay forma, Alba! ¡Estoy agotada!", estalló Ximénez. "He estado todo el día solita y así, hasta que me vaya. Tienes la piel muy fina", continuó la concursante. "Solita no, con tu rey", replicó Carrillo.

"Aquí solo hay una abeja reina y esa es Alba Carrillo. Todo lo que dice ella parece que es la única verdad. Tiene enfilado a Antonio David y no acepta que yo tenga una buena relación con él. Lo más fuerte es que ella está con su grupo y yo nunca le recriminó nada. No me gusta la actitud que tiene a veces", aseguró Ximénez en el confesionario hace tan solo unos días muy decepcionada con la actitud de la hija de Lucía Pariente.