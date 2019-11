Los concursantes de 'GH VIP 7' están cada vez más unidos dentro de la casa. Y es que, a pesar de que no se han tomado muy en serio la prueba, lo cierto es que los participantes se lo han pasado en grande. No obstante, la felicidad les ha durado poco tiempo. Jordi González, durante el debate, ha querido hacerles ver su poca implicación en sus tareas esta semana. Además, no todo ha quedado únicamente ahí. El presentador de televisión ha querido dejar clara su opinión sobre las bromas que Noemí Salazar hizo a Hugo Castejón.

Telecinco

"No hemos metido todos los fallos porque hay que ir a dormir. Esto es solo un extracto de los muchos errores que habéis cometido durante la prueba", señaló el presentador. "En ningún momento hemos pasado", dijo Estela. "Si algo habéis hecho bien es que habéis logrado trabajar en equipo para perder la prueba", reprochó Jordi al comentario de la concursante.



Telecinco

Además, el presentador dio su opinión sobre las bromas de mal gusto le habían hecho los concursantes a Castejón. "Qué mal gusto que os estéis riendo de esto. No me parece normal la verdad", reprochó Jordi. "Se lo dije, que no lo volvieran a hacer. A mí no me pareció bien", declaró Adara, siendo la única que criticó estos actos. "¿Qué hubiera pasado si hubiera sido Hugo quién hiciera eso? No tenéis justificación", aseguró el conductor del debate.