Primero fue su ruptura con Daniel Illescas y después su supuesta reconciliación con Benji. La hija de Kiko Matamoros se ha animado a borrar un tatuaje que se hizo de joven.



Hay decisiones que se toman en un momento dado sin meditarlas muy bien y de las que desgraciadamente te puedes arrepentir toda tu vida. Algunas de ellas no tiene solución y otras, por suerte, sí se pueden remediar. Eso mismo le ha pasado a Laura Matamoros que, tras darle muchas vueltas, se ha animado por fin a enmendar un error de su pasado que le quitaba el sueño. La influencer ha confesado a todos sus seguidores en los stories de su perfil de Instagram que ha decidido borrarse un tatuaje que se hizo hace muchos años.

Laura Matamoros se sinceraba y explicaba cuál era su última decisión: “Quitarme un tatuaje que me hice cuando tendría yo 18 o 17 años cuando la cabeza no me iba muy bien, no estaba muy fina”. La ex Superviviente se hizo primero a una prueba para verificar que efectivamente la tinta sí se puede retirar y después se ha sometido ya a la primera sesión de las varias que necesitará para borrar el tatuaje del todo.

“La verdad que estoy deseando quitarme eso de ahí”, confesaba Laura. Eso concretamente es una frase en italiano que la joven se tatuó en Londres en la parte alta del muslo derecho, muy cerca ya de la cadera y que durante el verano no tenía más remedio que lucir. Ahora tras muchos años renegando de ese tatuaje comienza a verlo desaparecer y para su alegría el proceso no está doloroso como ella creía.

Laura decidía compartir cómo era la primera sesión de láser para borrar el tatuaje que se hacía en una conocida clínica de estética. “La verdad que iba con miedo por si me iba a doler, la verdad es que nada”, escribía en el vídeo en el que se podía apreciar como comenzaba a borrarse la tinta de su cuerpo. La ganadora de 'GH VIP 4' es toda una adicta a los tatus y tiene varios decorando su cuerpo: una cabeza de león, un corazón, dos elefantes y una rosa.