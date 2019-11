Samira Jalil ha decidido decir adiós a uno de sus rasgos más característico s de su imagen.

s de su imagen. La ex viceversa ya se operó el pecho, marcó sus abdominales y se quitó las cartucheras.

Que a Samira le gusta ponerse mona, sexy, divina, explosiva, seductora, cañón... (y no se nos acabarían los adjetivos) es toda una realidad que además ella no esconde, ni ganas que tiene de hacerlo, es más le mola presumir de ello y, lo reconocemos, a nosotros nos encanta que lo haga. Pues para lograr este objetivo de perfeccionar su imagen, Samira Jalil se está sometiendo a un proceso para estrenar nuevo look. Pero ojo que, esta vez, no es cualquier cosa, sino que la ex viceversa se ha atrevido a decir adiós a uno de los rasgos más característicos de su imagen. ¿Qué se ha hecho?

Samira Jalil Instagram

Samira ha decidido decir adiós al color negro de su larga melena que siempre le acompaña. La joven se ha animado a hacerse un cambio de look y a modificar el color de su pelo, pero eso sí, nada radical. La ex viceversa ha confiado en su peluquería de confianza y ha optado por la técnica del balayage para conseguir un nuevo color caramelo degradado que, debido a la intensidad de su antiguo negro, requiere varias sesiones.

“Seguimos en proceso... @creativpeluqueros. Segunda sesión de cambio de color, de negro a balayage”, escribe Samira junto a una foto en la que posa con su renovada melena más clara. Pero como ella misma dice, no es el primer día que tiene que ir a la peluquería. La primera vez que lo hizo también la compartió con todos sus seguidores con un vídeo explicativo del proceso por si te animas a copiarle el look...

En esta segunda visita a la pelu, Samira también ha compartido en sus stories ese momentazo en el que a nadie le suele gustar dejarse ver. La ex viceversa mostraba cómo le lavaban el cabello y oye incluso ahí la chica está mona... Eso se llama confianza en una misma y lo demás son tonterías.

Instagram Samira Jalil

Tras este cambio de imagen, ahora toca preguntarse cuál será el próximo... Al menos, éste ha sido un cambio de lo más light si lo comparamos con las últimas decisiones estéticas de Samira que ya ha pasado por quirófano para operarse el pecho, marcarse los abdominales y quitarse la cartucheras.