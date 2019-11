Violeta Mangriñan ya ha subido su nuevo capítulo de 'Mtmad' en su canal 'Ultravioleta' y nos ha dejado con la boca abierta. La ex tronista, que ha reiterado en varias ocasiones que no quería casarse ni tener hijos, ahora está buscando vestido de novia. Sí, sí, como lo lees, Violeta ha confesado que le haría "mucha ilusión" celebrar su boda y ya se ha puesto manos a la obra, aunque Fabio todavía no se lo ha pedido.

Mtmad

La influencer se ha probado dos vestidos, uno clásico, que no le pegaba nada, tal y como ella ha admitido, y otro mucho más atrevido con el que se sentía una auténtica princesa. "Ahora que estoy en una relación más o menos estable y bonita y ya más madura... No digo ahora, pero si el día de mañana las cosas fueran bien y siguen igual, hoy por hoy podría decir que no me importaría", confesaba. "Nunca invitaría a un ex, por muy bien que me llevara con él. La gente que quiera venir por interés y por postureo no la invitaría", aclaraba haciendo referencia a su ex pareja, Julen, con el que mantiene una relación de idas y venidas.

Mtmad

También ha explicado cómo le gustaría que fuese la celebración. Nada de playa, la colaboradora tiene claro que sería "en una hacienda, en una casa de campo que tenga mucho jardín". Violeta aclara así que el anillo que le regaló Fabio para celebrar sus tres meses de relación no significaba una pedida de mano. Sin embargo, ha confirmado que si fuera por él, se casarían y tendrían hijos ya. ¿Será Fabio capaz de convencerla pronto?