El ex de Rocío Carrasco ha sido el undécimo expulsado de 'GH VIP 7' y, en plató, ha recordado a la que fue su suegra, Rocío Jurado.

Antonio David está muy orgulloso de su hija Rocío quien ha sido la encargada de defenderle en plató.



Antonio David Flores ha sido el undécimo expulsado de 'GH VIP 7'. El ex de Rocío Carrasco llegaba al plató muy emocionado y decía sentirse bien de regresar a un plató de televisión. "Volver a entrar por esa puerta me ha hecho sentir bien. Han sido cuatro años muy difíciles. Fernando, el regidor, cuando he llegado al plató, me ha dicho bienvenido a casa y eso me ha hecho sentir bien", explicó.

Jorge Javier le explicó el buen papel que su hija Rocío había hecho como su defensora y el ex de Rocío Carrasco reconoció que ella estuviera en el plató era algo que le preocupaba. "Que ella estuviera siempre has ido algo que me ha martirizado mucho porque no sabía cómo se iba a defender y cómo lo iba a llevar. Quiso hacerlo y me he arrepentido muchísimo. Pero eso no tiene nada que ver porque yo sé cómo es, sé la valentía que tiene, tiene mucha raza y estoy muy orgulloso de ella, te quiero rubia", dijo.

Cuando Jorge Javier le ha contado que el Maestro Joao le había regalado un pañuelo que había pertenecido a Rocío Jurado, Antonio David ha querido verlo y se le han puesto los pelos de punta al comprobar que olía a ella. Jorge ha querido preguntarle si se acordaba mucho de la que fue su suegra y abuela de sus hijos mayores. "Ha habido momentos en que sí, mi cabeza se ha ido fuera y me ha traído recuerdos y estaba muy preocupado por ella pero ha salido con raza, ha salido a mi padre, que en paz descanse, y a sus abuelos maternos", dijo.

Jorge quiso saber cómo fue su relación con Rocío Jurado."Tampoco lo hice tan mal con ella, me equivoqué en algunas cosas y ella también se equivocó conmigo en algunas cosas pero era normal. Quien le haga daño a ella (señalando a su hija) soy como la Esteban, mato" y añadió que acabó bien con la que fue su suegra. "Acabamos bien. Hubo una época que hubo mal rollo pero después Amador me llamó por teléfono y me transmitió unas palabras suyas que ya con eso quedó todo claro. Vino a decirme algo así como mi hermana le quedan poco días, me ha hablado de tí y me ha dicho que se va tranquila porque sabe que sus nietos van a estar bien cuidados", aclaró.