Este martes, 26 de noviembre, el Palacio Vistalegre de Madrid acoge la gira Imaginbank de Ana Guerra y Luis Cepeda, y esta será la séptima de las dieciséis actuaciones de un 'tour' que está dando mucho de qué hablar. Aunque hay quienes apuntan a que está siendo un fracaso, el propio Cepeda ha confesado que "está siendo un éxito" y es que no hay más que "ver la reacción del público y lo bien que se lo pasan". Y de esto último hemos sido testigo en el último concierto que ofrecieron en Bilbao, donde la pareja de ex triunfitos tuvo que parar de cantar en pleno concierto por un llamativo motivo...

"Me ha dado un ataque de risa", ha confesado Ana Guerra, "ibamos a cantar Olvídame, nos habíamos dedicado unas palabras bonitas... se había creado un ambiente... y de repente una chica ha estornudado muy fuerte", explicaba la cantante, y ella con toda naturalidad no dudó en dejar de cantar para decirle "salud", y claro, entre las risas y los aplausos del público, le dio tal ataque de risa que casi no puede seguir cantando.

"Gracias a mi amigo pude seguir cantando", confesaba la cantante tras el concierto, que no dudó en compartir el divertido momento que conquistó al público. Y es que es precisamente esa naturalidad de los ex triunfitos (además de su talentazo), como Ana Guerra, Aitana... la que está conquistando al público de tal manera que su éxito está sobrepasando fronteras.