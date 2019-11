Diego Matamoros, deseando ver de nuevo a Estela

Diego Matamoros está "orgullosísimo" de su chica, y así lo demuestra a través de sus redes sociales, que se han convertido en todo un escaparate del concurso de Estela y peticiones de salvación para que llegue a la final y hacerla ganadora. Pese a la polémica que protagonizó con Kiko Jiménez, con quien parecía haber tanta complicidad que hasta parecía que se gustaban, parece que todo eso ha quedado en el olvido y ya no solo la espera a la salida, si no que presume de ella en todo momento. "Hola chic@s! Ya estamos entrando en las últimas semanas del concurso, no queda nada para que veamos quién es el ganador de GH! Llegados a este punto tod@s son ganadores pero nosotr@s queremos que LA GANADORA sea Estela! ❤️❤️", escribía hace unos días.

Esta misma mañana de lunes ha demostrado a sus miles de seguidores por qué la espera y por qué piensa constantemente en ella y parece haber olvidado lo malo: Es recíproco. Aunque no siempre lo vemos (a no ser que estemos enganchadísimos al 24 horas), Estela aprovecha para dedicar mensajes tiernos a su marido de distintas maneras, y la última ha sido escribiendo su nombre en el espejo antes de irse a dormir.

instagram

"Me quedo con esto", le escribe él, orgulloso, "de cuando dices lo que me quieres y lo que me echas de menos. Te amo mucho amor", añade junto al vídeo en el que Estela se acuerda de él y de su familia. "13 E y D", comenta Diego.

Hace unos días le volvía a dedicar unas tiernas palabras: "Sabes lo que me muero por verte igual que tú a mi, otra semana será pero te pienso todos los días a cada hora! Pronto nos veremos, te quiero amor y hoy sé muy fuerte! Te amo mucho ❤️".