A Susana Molina le han llovido las preguntas de sus seguidores sobre su operación de reducción de pecho: "Bueno, os voy a contar un poco, porque me estoy haciendo muchísimo de rogar. La verdad es que he pasado unos días un poco horribles. Me operé el pecho y no fui persona en todo el día. El martes también estuve bastante mal porque, al salir de la anestesia, me desmayé y no paraba de vomitar. Fue horrible, no lo quiero ni recordar", contaba la ex gran hermana en Instagram.

La ganadora de ‘GH’ contaba a sus seguidores que se ha quitado pecho y que, para ello, le han tenido que poner una prótesis redonda en la parte de arriba de 250 gramos, ya que esta zona le quedaba muy vacía. A partir de ahora, la murciana lucirá una talla 80 copa B. Susana ha pasado por un postoperatorio muy duro, ya que no podía hacer vida normal. Tareas cotidianas como lavarse los dientes o cepillarse el pelo se convertían en un gran esfuerzo para la influencer, y se siente muy inútil.

"Me estáis diciendo muchas que soy una exagerada, otras me entendéis perfectamente porque os pasa lo mismo. Es una cosa muy subjetiva", explicaba agobiada Susana. En ese aspecto, la ex de Gonzalo Montoya está pasando por mal momento, pero con respecto a su vida laboral, todo le sonríe. Susana y Gonzalo, con quien convivió en la casa de Guadalix se han vuelto a ver las caras, ya que ambos han participado en 'La Isla de las tentaciones, un programa de 'Cuatro' que se emitirá próximamente.