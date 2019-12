Primero confesó su adicción a los orgasmos, y ahora Violeta desvela con cuántos hombres se ha acostado y cuál es la fantasía sexual que no cumplirá con Fabio.

Últimamente, Violeta Mangriñán no para de sorprendernos. Claro que entendemos que ése es el 'trabajo' de la influencer, dejarnos una y otra vez con la boca abierta para que estemos todos como locos por que la muchacha estrene un nuevo capítulo de su canal 'Ultravioleta' de Mtamd para ver con qué novedad nos sorprende. Pero, sin duda, con la última si que ha conseguido captar toda nuestra atención porque la novia de Fabio se ha desmarcado confesando con cuántos chicos ha mantenido relaciones sexuales, dicho así finamente...

Venga, reconocer que ahora mismo estáis nerviositos perdidos por conocer la cifra en cuestión y las preguntas os bullen en la cabeza. ¿Será muchos, pocos? ¿Superará mi número? ¿Pero de verdad hay quien contabiliza las personas con las que se acuestan? Pues sí, las hay, y la propia Violeta es una de las que tiene una lista roja, como ella la llama.. Pero ojo que no es su única confesión sexual...

Al lío... Violeta recibía la visita de su súper 'amigui' Sophie, de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que iba a conocer la nueva casa de la influencer y su churri. Y claro las dos muchachas se liaron a hablar y a hablar, y lo que empezó como una conversación sobre la ansiada boda de Violeta y Fabio, terminó por ser una conversación de sexo en toda regla en la que la joven desvela con cuántos hombres se ha acostado.“Fabio es mi chico 30. Me he forni... a 30 tíos en 25 años”, confiesa sin tapujos.

Pero ojo que la ex superviviente también ha contado las relaciones sexuales que no fueron, digamos, exitosas como la que tuvo con Barranco que, según explica, fue un “gatillazo”. Aunque lo más fuerte de todo es que Violeta se atreve a hablar también sobre la vida sexual de Fabio. Y es que la influencer afirma que su chico le gana y, al parecer, por goleda. “Fabio se ha calzado todo lo incalzable, menos mal que en España he sido la primera” , explica.

Y por si eso fuera poco, la muchacha sigue desvelando algunos secretos sexuales de su novio y, ya puesta, nos descubre cuál es la fantasía sexual que cree ya no va a cumplir. “Fabio ha tenido bastantes más experiencias sexuales que yo. Yo nunca he hecho un trío, nunca y siempre ha sido una fantasía que he tenido en mi cabeza. No me gustaría morirme sin hacer uno pero creo que ahora ya no me hace falta. Me da mucha rabia que mi novio haya hecho esas cosas y yo no”, protesta Violeta. Eso sí, tiene claro que aquí zanja su lista... “Me he enamorado y me planto en 30 y ya ni tríos... La cosa se queda así”.