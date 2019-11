Hugo Sierra ha acudido al programa 'Sálvame' y ha realizado una sesión con la 'coach' del programa, Cristina Soria, con quien se ha desahogado sobre su relación con Adara. El ejercicio consistía en que Hugo tenía que rellenar unas probetas sobre el pasado, presente y futuro con amor (arena roja), frialdad (arena azul) y cosas malas (arena negra). Esta terapia ha servido para que el empresario cuente su verdad sobre la relación con la madre de su hijo y desmentir algunas frases que Adara ha dicho dentro de la Casa.

Telecinco

Respecto al pasado, Hugo asegura que al principio todo era genial, exceptuando algunos roces habituales de pareja. En el presente, afirma que no entiende muchas de las críticas que la concursante ha hecho sobre él, como por ejemplo que no se sienta deseada o que la haya mandado a la mierda, unas palabras que le han hecho recordar lo mal que lo está pasando en estos momentos. "Si hubiese sabido que todo estaba tan mal no la hubiese animado a entrar a 'GH VIP'", aseguraba.

Telecinco

Finalmente ha hablado de sus intenciones en el futuro. Hugo Sierra asegura que no siente ni rencor ni ira hacia Adara pero que está decepcionado y desconcertado. También piensa que la 'influencer' es una persona "muy influenciable", ya que ahora que no está ni Gianmarco ni Joao dentro de la casa, está teniendo un concurso muy diferente sin dejarse llevar por nadie.

Telecinco

Hugo Sierra también se ha defendido aclarando que no es una persona fría ni vaga, por lo que se siente muy tranquilo. "Estoy viviendo una pesadilla, todavía no me creo que sea real", explicaba. Además, afirma que va a intentar recuperarla: "Voy a intentarlo porque si no ya lo hubiese dicho, pero no me sale decir que no quiero ni verla", sentenciaba en la terapia. Por su parte, Gianmarco también ha aclarado cuáles son sus intenciones con Adara cuando salga del reality.