Hace unos días, Kaia Gerber disfrutó de Nueva York y lo hizo de la mano de quien parece que es su nueva ilusión, el humorista Pete Davidson. Desde que, el pasado octubre, fueran vistos cenando en un restaurante, la pareja no ha parado de dar señales de un romance del que aún a día de hoy no han querido hablar claramente pero que está más que confirmado. La pareja formada por la modelo, de 18 años, y el comediante, de 26, no han hablado de su amor pero, su paseo de la mano por la ciudad de los rascacielos, parece confirmarlo.

Cogidos de la mano, con una sonrisa en los labios y una actitud muy estrecha, la pareja ha demostrado estar muy ilusionada con su relación cuando los rumores empezaban a apuntar a una posible ruptura según el medio 'The Sun', algo que parece totalmente aclarado tras su romántico paseo por la Gran Manzana. Ella luciendo muy otoñal, optó por unos vaqueros con botas negras, a juego con su chaqueta de cuero, y un gorro blanco de lana. Él, mientras, lucía su habitual look deportivo con un pantalón de chandal y un jersey.

Gtres

Y no es la primera vez que les vemos tan acaramelados. Les hemos visto muy juntitos en la piscina de un hotel de Miami en la que se les pudo ver besándose en la tumbona que compartían así como en el agua donde estuvieron jugando juntos, abrazados y riendo a más no poder.

Gtres

Todo parece que la relación va viento en popa y que no hay brechas a pesar de la diferencia de edad que existe entre ambos. Y aunque todavía ninguno de los dos hayan acudido juntos a ningún evento público, todo parece indicar que la cosa está cerca de ocurrir ya que, según algunos medios estadounidenses, ya han acudido juntos a una de las fiestas después de 'Saturday Night Live' aunque no se dieron la mano durante todo el momento en que estuvieron fuera.