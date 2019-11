Mahi, la ex concursante más simpática de 'Supervivientes' se ha operado para tener más pecho.

La diseñadora está todavía convaleciente y se deja cuidar por su novio.

Mahi Masegosa fue una de las concursantes más destacadas de la última edición de 'Supervivientes'. Su espontaneidad y su alegría fueron su grandes bazas para hacerse con el cariño de todo el público que seguía el concurso. De hecho, muchos de los espectadores la siguen en sus redes sociales donde la diseñadora comparte muchas imágenes y detalles de su vida. ¿Y cuál es la última novedad? Ella misma lo ha dicho con la espontaneidad y alegría que la caracteriza: "¡Me he puesto lolas!". Eso es. Así es: Mahi se ha operado el pecho.

La joven se ha mostrado "muy feliz" y "entusiasmada" por someterse a una intervención para aumentar su pecho. "Llevaba mucho tiempo pensándolo y aquí estoy", asegura en un vídeo difundido por la clínica en el que la joven destacaba que se encontraba muy contenta y ansiosa con su cambio de imagen.

"No me lo puedo creer, son muy bonitas y discretas", ha asegurado entusiasmada a través de su cuenta de Instagram donde el médico ha apuntado que "ha sido por vía areolar y le hemos puesto 285 cc". "Muchas gracias por hacerme tan feliz, me siento genial", ha confesado.

Instagram

Mahi todavía está convaleciente de la operación y no puede hacer muchos movimientos, algo que ha aprovechado y está disfrutando al máximo del reposo. "Creo que me voy a operar las tetas todos los días de mi vida", ha asegurado la joven entre bromas, "estoy viendo la tele y tengo aquí mis cereales, mi fruta... creo que cuando me recupere voy a hacerme la mala para que Rafa me consienta", ha bromeado la diseñadora.

Ahora que parece que Mahi se ha aficionado a los cambios estéticos, ¿buscará algún nuevo cambio para seguir siendo consentida?