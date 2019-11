Miguel Angel Silvestre, Suso Álvarez, Alejandro Albalá, una supuesta modelo rusa, Isma, Andrea Janeiro, Chenoa, Cantora, Instagram... ¿Qué tienen todos estos elementos en común? Pues no, no es un excéntrico guión de película, es realidad pura y dura y se llama 'Caso Cantora', y nada tiene que ver con la conocida finca de Isabel Pantoja. El actor Miguel Ángel Silvestre se ha convertido en 'trending tropic' por haber sido engañado a través de las redes sociales: Una cuenta falsa de una supuesta modelo rusa se dedicaba a tirar el cebo a famosos heterosexuales y seducirlos para conseguir notas de voz e imágenes calientes y difundirlas. Es el conocido como 'Caso Cantora', que se destapó ayer y ha vuelto loco a todo el mundo.

Al parecer, tal y como se ha dado a conocer en Telecinco, se trataba de Isma, el mejor amigo de Andreíta -hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique- quien se hizo pasar por una modelo rusa y mantuvo conversaciones 'calientes' con varios famosos, entre ellos Miguel Ángel Silvestre.

Esto es tan surrealista que se parece al " pequeño Nicolás " de las redes sociales El audio de Miguel Angel Silvestre #CasoCantora pic.twitter.com/LoxSW0BnoY — 🍇ADARA✈️GHVIP (@MonicaChacnQui1) November 26, 2019

En los audios filtrados, Miguel Ángel cuenta a la que el creía una modelo interesada en él que con ella se siente "como un niño pequeño": "¿Por qué me siento como un niño pequeño cuando hablo contigo? ¿Por qué me siento que cuando yo voy, tú ya has vuelto? ¿En plan ñoño o qué? Yo cuando me como los helados me los como muy en serio".

Después de destaparse lo sucedido, ha sido el propio actor el que ha reaccionado a través de sus redes sociales, y lo ha hecho sacando de dentro todo el humor que le caracteriza.

"Para una vez que me entra una modelo rusa y resulta que era un fake. Qué mala suerte tengo, joder", ha escrito en su perfil social de Instagram. Un gesto que sus seguidores aplauden por su capacidad de haberse tomado todo esto con humor.

Por su parte, el autor del engaño decidió salir de su anonimato con un mensaje en el que decía: "Sí, soy yo. Esta que ves por internet. Soy yo como Cantora, como cantante, actriz y escritora que soy".