Gianmarco Onestini ha visitado el plató de 'El programa de Ana Rosa' para hablar sobre su relación con Adara. El programa le mostraba al italiano todos los momentos íntimos que ha vivido con la concursante y él afirmaba que sigue enamorado de ella como el primer día.

telecinco



"Yo le dije en el confesionario que estaba enamorado de ella escribiéndoselo en su brazo", decía el italiano. Además, cuenta que quiso tener una conversación sin cámaras con la psicóloga del reality por un "sentimiento muy fuerte" que tenía por una concursante, pero no se lo permitieron. Uno de los colaboradores del programa, el también italiano Alessandro Lequio atacaba a su compatriota y ridiculizaba su papel de seductor dentro de la casa. "En realidad no tengo nada en contra de Gianmarco”. Los demás colaboradores se han echado las manos a la cabeza, ya que ha estado todo el concurso criticándolo. Gianmarco se reía con el colaborador, porque no se lo ha tomado a mal ninguno de los comentarios.

Telecinco

"¿Cuál es nuestro concepto de seductor profesional? para mí eso es ser un paleto profesional", ha sido una de las críticas del colaborador al concursante, incluso aseguraba que Gianmarco nunca sedujo a nadie. Simplemente es "un adolescente con bigote". Y aunque a la cara parece que había buen rollo entre ambos italianos, Alessandro Lequio terminaba discutiendo con Gianmarco: "Cuando te gusta una chica, vas a por ella y tú le has tirado a todo lo que hay en la casa, empezando por Alba Carrillo", a lo que Gianmarco se defendía.