Las tardes en 'Sálvame' son de lo más amenas y siempre, los colaboradores tienen con que sorprendernos. Esta vez lo hacía Belén Esteban que, después de unas miradas cómplices con Jorge Javier terminaba contando una anécdota que lo contó en su día el presentador. Tiene que ver con la diabetes, enfermedad que sufre la colaboradora y que ella misma explicaba que siempre lleva encima su bomba de insulina y que solo se la quita en dos ocasiones: "Cuando me ducho y para lo otro". Las declaraciones provocaron a Jorge Javier Vázquez reírse descaradamente. Belén entonces se animó a contar la gran aventura que le pasó una vez al presentador. Desveló una sorprendente anécdota sexual de su amigo.

"Pues lo voy a contar, ahora se va a enterar el presentador", amenazaba la colaboradora en tono jocoso. "Un día venía a una entrevista importante en el 'Deluxe'. Estábamos en el pasillo y entrábamos juntos en directo. Yo estaba muy nerviosa, se puso a mi lado y me dijo que me tenía que contar una cosa", comenzó relatando.

“Se lió con un señor y mientras estaban ya saben cómo, le dio una bajada de azúcar al otro y me dice que vio como se le ponían los ojos en blanco”, continuaba Belén. Aquí Jorge Javier concluyó la historia diciendo que el hombre en cuestión "me pidió un refresco de cola". "¿Y se lo diste, no?", concluyó Belén con doble sentido.