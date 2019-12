Desde que Steissy regresó a televisión hace unos meses , no para de sorprendernos con su renovada vida.

Si hay algo que nos guste de Patricia Steisy es su naturalidad, ese gracejo envuelto en espontaneidad con el que la chiquilla no para de sorprendernos. La influencer acaba de demostrar, una vez más, que ella no es de las que se queda en el mero postureo de las redes sociales, sino que también es capaz de mostrar su lado menos glamuroso y de confesar sus secretos más ocultos en su perfil de Instagram. La andaluza se ha atrevido a desvelar el drama que se ocultaba tras su sonrisa y que, hasta ahora, nunca había contado. Un drama, eso sí, al que acaba de poner solución ya que Steisy estrena sonrisa y, ahora sí, no puede estar más orgullosa de su boca.

Todo comenzó porque Pablo, su chico del que no puede estar más enamorada, tiene una dentadura perfecta que hizo que Steisy se diera cuenta de que la suya no lo era tanto. “Nunca he tenido los dientes derechos pero yo me los veía bien. Pero desde que estoy con Pablo me he dado cuenta de que tenía una mier... de dientes”, reconoce. He aquí la sonrisa de anuncio que luce su novio...

Así que la influencer, presa de la envidia, puso rumbo al dentista para poder competir con su churri en eso de dientes, dientes... “Me han puesto carillas y me han dejado súper bien”, confiesa la ex tronista en uno de sus stories con la mano en la boca para no desvelar su nueva sonrisa. Y ahora que se ve todavía más guapa es cuando Steisy se ha animado a confesar el drama que, desde niña, sufría con su sonrisa.

“Tenía un empaste en la paleta porque con 7 años mis primos me tiraron de un columpio y me arrancaron el diente. Entonces tenía una raíz de diente y me tuve que poner uno postizo que se veía de otro color y estaba muy feo”, ha explicado con todo detalle la ex tronista. Tras pasar por las manos de su dentista de confianza, Steisy está tan orgullosa del resultado que no le ha importado hacer una comparativa del antes y del después.

La andaluza ha compartido con todos sus seguidores una foto de su boca con el antiguo diente mellado en plena consulta del dentista. Ole, ole y ole porque a ver quién es el valiente que se atreve a mostrarse de esta guisa... “Hay que ser muy guapa para subir una foto de esta guisa y que no te de vergüenza”, escribía junto a la imagen.

Pero ojo que Patricia Steisy aún tenía otra foto mucho más heavy para demostrar que a osada no le gana nadie. Ahí la tenéis con todos los bartulos del dentista posibles 'adornando' su antigua sonrisa.

Por supuesto, al final Steisy nos ha dejado ver su nueva y reluciente sonrisa con todos sus dientes de lo más monos, blancos, alineados y relucientes. “Ahora sí que soy guapa. Tengo dientes de modelo”, dice la colaboradora sin poder cerrar la boca de la ilusión.