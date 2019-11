Rocío Flores y Sofía Suescun han vuelto a coincidir en el plató de 'GH VIP 7'. Y su encuentro ha sido de todo menos bueno. Y es que ambas no son precisamente buenas amigas. Desde que Suescun saliera con el pijama de Gloria Camila en el video de presentación de Kiko, Rocío y la hija de Maite Galdeano han tenido numerosos enfrentamientos en directo. Solo ha bastado un fugaz encuentro durante el 'Límite 48 horas', para que la hija de Antonio David Flores se enfrentará de nuevo a la ganadora de 'Supervivientes'. Atentos al zasca que le lanza.

"Antonio David Flores ha traicionado a todas sus amigas en todas sus nominaciones. Se equivoca demasiado es un traidor", dijo Suescun. "No voy a entrar", fue la respuesta de Rocío Flores, visiblemente molesta por le comentario de la hija de Maite Galdeano. "No me respondes porque no sabes que responderme. Te he dejado callada, asúmelo", siguió la actual pareja de Jiménez.

"No sé dónde se ha dejado el corazón tan grande que dice que tiene Rocío porque se le olvida cada jueves", le decía la colaboradora y ganadora de 'GH 16' a Rocío Flores. "Callada te he dejado yo varias veces en este plató. Así que no digas tonterías. Que cada vez que hablas no dices más que tonterías", explotó Rocío Flores contra la experta en realities. Unas palabras que dejaron totalmente callada a Sofía Suescun.