La concursante, que está ya en la recta final del concurso, se ha enfrentado a la temida curva de la vida de 'GH VIP 7'. Y es que, como ya sabemos, es un momento muy duro para los concursantes. En ella, los participantes tienen que recordar los episodios más complicados y bonitos de su vida. En el caso de Estela, como no podía ser de otra manera, ha hecho un balance de su relación con Diego Matamoros. Estela ha confesado que sus inicios no fueron nada fáciles, pero que al final todo ha merecido la pena. Atención a sus sinceras palabras.

"A Diego le conozco en Madrid, pero yo vivía en Londres. Yo cada fin de semana que podía me venía a ver a mi familia y nos conocimos en una de estas escapadas. Ahí fue el gran cambio radical de mi vida", dijo Grande. Pero, no todo quedó ahí. "Pase de una vida normal estudiando y trabajando a enfrentarme a una serie de situaciones que jamás pensé que podría tener. Nuestra relación nunca tuvo estabilidad, siempre hemos tenido muchos altos y muchos bajos", confesó Estela.

Además, los inicios de esta relación no fueron nada fáciles para la pareja. "Estábamos en puntos diferentes. Yo me enamoré localmente de él y lo quería todo, pero él estaba anclado en una relación sentimental anterior y no podía avanzar. Si no has cerrado una puerta con otra persona no puedes avanzar. Sufrí mucho, pero, como conclusión, ha merecido la pena", aseguró la modelo, muy emocionada.