Hace apenas unos meses veíamos a Bradley Cooper paseando por las calles de Nueva York tras su ruptura con Irina Shayk. Ahora que ya ha pasado bastante tiempo de esa mala época y cada uno hace su vida, el actor ha vuelto ha hacer deporte y está mucho más animado. Ha sido en un gimnasio de la gran manzana donde hemos cazado al intérprete en su punto máximo de concentración practicando boxeo. Estaba tan concentrado que incluso llega a dar un poco de 'miedito'. Parece que es mejor que no enfademos a Bradley Cooper...

GTRES

El actor ha optado por un estilo más desaliñado para acudir al centro deportivo. Con una gorra, un chandal en distintos tonos grises y un rostro cansado, el ex de Irina Shayk no ha parado de dar golpes a su entrenador. Teníamos la esperanza de que le diera algo de calor para que por lo menos se quitara la chaqueta pero nada, el actor ha preferido aguantar la sesión con el conjunto puesto... Eso sí, no es el único deporte que ha practicado, también ha aprovechado para realizar algunas dominadas.

GTRES

No sabemos cómo está la relación entre Bradley Cooper y la modelo. La última vez que se encontraron no cruzaron palabra. Tal vez se esté poniendo en forma para estar bien guapo la próxima vez que vea a Irina. Lo que está claro es que siempre habrá algo que les unirá y eso es su pequeña hija Lea de Seine que ya tiene dos años.