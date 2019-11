Rihanna, una aficionada más al fútbol

En el encuentro de la UEFA Champions League, entre la Juventus y el Atlético Madrid en Turín el espectáculo no solo estuvo sobre el césped, sino también en el palco. A las ya habituales celebrities y ex jugadores se ha sumado esta semana la presencia de una cantante que ha acaparado todas las miradas: Rihanna. Una visita que el propio conjunto italiano no pudo evitar mostrar a todo el mundo a través de su cuenta de Twitter como si de un fichaje estrella se tratara y es que la celebrity lo tenía todo: ¡iba vestida con la equipación de la Juventus!

Una camiseta negra y blanca que en el dorsal mostraba el número 20 con el nombre 'Riri' sobre él, el apodo con el que se conoce a la famosa cantante internacional, cortesía del club. La imagen ha sido viral en pocos minutos ya que, aunque se conocía la afición de la artista por este equipo de fútbol, no ha dejado de llamar la atención la situación. "Disfruta del juego, Rihanna", le deseaba el equipo a través de este mensaje a la cantante de 31 años y extensa biografía.

Y vaya que si disfrutó, y es que la cantante tuvo la oportunidad de ver a su equipo en el campo ganando el partido de la UEFA Champions League con un ajustado marcador de 1-0 pero mostrando un juego arrollador. La artista disfrutó como una más saltando, riendo y sufriendo por su equipo en el palco.

Rihanna en el palco del Allianz Stadium viendo un partido de la Champions League en Italia Gtres

Y no lo hizo sola. Rihanna aprovechó para acudir al campo con un amigo, que no era Hassan Jeel, a quien le tiene mucho cariño y así lo demostró durante el encuentro. Para la ocasión, la cantante decidió llevar un voluminoso abrigo de piel marrón con un jersey a juego y un bolso de Luiss Buiton.