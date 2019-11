Isa Pantoja ha hablado del plantón que dio a su madre el pasado fin de semana en el programa de ‘El programa de Ana Rosa’, dónde colabora la hija de la artista. Hace unos días, el club de fans de Isabel Pantoja preparó una comida sorpresa a la cantante, y tanto Isa como Kiko estaban invitados. Kiko Rivera acudía con sus hijos, para que también disfrutasen del día tan especial que iba a vivir su abuela. En cambio, Chavelita nunca apareció, aunque se encontraba comiendo en un restaurante muy cercano al evento.

Telecinco

"¿Tú crees que yo voy a ir con todo el mundo y toda la prensa como si no hubiera pasado nada? El día que me encuentre con mi hermano será en otro sitio y a solas. Si es en Cantora, mejor", comentaba Isa Pantoja a sus compañeros. La hija de Isabel Pantoja estuvo en la playa con su novio Asraf Beno, mientras se celebraba la comida. Isa ha hablado sobre todo esto y sobre su posible reconciliación tanto con su hermano, Kiko Rivera, como con su madre. "Tenemos que hablar pero han pasado muchas cosas y es mejor hablarlas en persona", decía Isa Pantoja. Ante la pregunta de si con su madre se ha perdonado ya, ha zanjado el tema de forma muy clara: "La pregunta es ¿Qué me tiene que perdonar?”

Telecinco

"Si yo quiero quedar con mi hermano, lo hago. O nos está tomando el pelo él, o tú" sentenciaba Ana Rosa con un claro tirón de orejas a la menor de los Pantoja.