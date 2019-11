Hace pocos meses, Laura Escanes se convertía en madre de su primera criatura y eso le ha cambiado la vida por completo. La llegada de Roma ha convertido todo en un sueño para Laura y para Risto, la influencer ha contado en varias ocasiones que está en el momento más especial, tanto personal como profesionalmente, y el mejor referente para que todo vaya a pedir de boca es, sin duda, su madre.

La mujer de Risto Mejide se ponía tierna y nostálgica y ha enseñado a todos sus seguidores varias imágenes del recuerdo en las que aparece junto a sus padres durante sus primeros años de vida. "Tenían razón cuando decían que cuando tuviera un hijo lo entendería. Gracias. Os quiero #minilaura", escribía Laura en su cuenta de Instagram.

Hace unos días, la influencer acudía a la Gala People In Red, en la lucha contra el sida, su primer evento tras dar a luz a su hija el pasado 2 de octubre. Un acontecimiento tras que el que tuvo que soportar algunos comentarios desafortunados que le obligaron a no quedarse callada y defenderse de cualquier tipo de ataque.

Laura Escanes, aunque ahora esté en un momento mágico, también contaba la cara oculta de la maternidad. "El posparto y sus sombras. He llorado como nunca, he tenido más miedos, dudas e inseguridades que nunca. Me han invadido los ‘¿lo estaré haciendo bien?’ más de una vez. La miro y me pongo a llorar si pienso en que algo malo le puede pasar. Y a la vez desde que llegó Roma no puedo ser más feliz. Cuando la tengo encima y escucho sus suspiros se me pasa todo. ¿Cómo se puede querer tanto y tan rápido?", publicaba la modelo.