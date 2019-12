Jorge Blass está a punto de estrenar 'Invención', su último espectáculo de magia en Madrid. Luego recorrerá toda España.

su último espectáculo de magia en Madrid. Luego recorrerá toda España. Tiene un hijo, Max, al que no le va la magia. De momento, él prefiere el fútbol.

Desde el 5 de diciembre y hasta el 19 de enero del año que viene estará en el Teatro Marquina de Madrid y después recorrerá la geografía española este mago que puede decir que es uno de los más internacionales de nuestro país. Con tan solo 13 años, Jorge Blass sabía que lo suyo era la magia. El camino no ha sido fácil, pero ha conseguido que hasta el mismo David Copperfield le compre algún truco. 'Invención', así se llama el nuevo espectáculo de Jorge. Un show para todos los públicos, que reinventa la magia actual con una propuesta interactiva con los espectadores.



¿Qué nos vamos a encontrar en este nuevo espectáculo que ya han podido ver en Sevilla y Palma de Mallorca?

Es mi visión de la magia en el siglo XXI, alejada de conejos y chisteras, un espectáculo interactivo y muy innovador en el que presentaré grandes ilusiones nunca antes vistas.

"Es un lujo ser amigo de David Copperfield"

Además, también estás preparando el Festival de la Magia.

El próximo febrero celebraremos la X Edición del Festival Internacional de Magia. Diez años en los que Madrid se ha consolidado como la capital del mundo de la magia.

Y vuelves a Las Vegas.

Viajo a Las Vegas un par de veces al año para actuar y colaborar con magos que residen allí. Tengo muy buena relación con David Copperfield y habitualmente trabajamos juntos en nuevas ideas. David tiene una capacidad de trabajo asombrosa, es un lujo ser su amigo y colaborar con él.

¿Cómo se puso en contacto contigo?

Por una llamada. Fue muy emocionante, un sueño cumplido, siempre ha sido mi ídolo y su llamada fue totalmente inesperada. Desde entonces mantenemos muy buena relación personal y profesional.

Has conseguido triunfar en la magia.

He pasado muchos momentos profesionales en estos 25 años de carrera. Épocas de mucho éxito donde apenas podía caminar por la calle, hasta momentos de olvido total, donde no sabía qué camino emprender. Lo importante para mí es no parar de crear y ser constante en el trabajo.

"Haría desaparecer a algún político"

¿Sigues sintiendo la presión después de tanto años?

Siempre hay un respeto al público y los nervios son importantes porque te hacen estar activo y producen adrenalina. Si no tuviera nervios antes del show, significaría que no me importa demasiado lo que hago. El gusanillo está siempre presente, es bueno y hay que aprender a controlarlo para que no te domine él a ti.

¿Qué queda de aquel niño, que con 13 años empezó en la magia?

La pasión y la curiosidad por descubrir proyectos nuevos; si algún día pierdo alguna de las dos cosas, me tendré que dedicar a otra profesión.

"Me gustaría hacerle un truco a Woody Allen"

¿Todo el mundo puede ser mago?



Todo el mundo que tenga interés puede ser mago. Existen muchos tipos de magia, algunas en las que no se precisa habilidad; hay muchas personas que tienen la magia como hobby. En los clubs de magia puedes encontrar pilotos, abogados, médicos y hasta jueces.

¿Quedan más trucos que descubrir?

¡Siempre! Esta profesión, igual que la tuya, no se acaba nunca, mientras haya un público que observa.

¿Se te resiste algún truco?

¡Varios! Ahora mismo estoy trabajando en varias ideas nuevas, algunas para el Festival, y en ocasiones hay que dejar pasar tiempo para volver a ellas desde otro punto de vista. La magia es una disciplina supercreativa, hay que conocer muy bien lo que han hecho los maestros del pasado, pero no dejarte adoctrinar por ellos, siempre me gusta estar abierto a nuevos caminos.

"Loa magos no somos gente normal"

¿A quién te gustaría hacer desaparecer?

Algún político se lo merece.

¿A qué famoso le harías un truco?



A Woody Allen.

¿Los magos sois gente normal?

No, la verdad es que no. Pero ¡viva la gente inusual!

¿Has usado alguna vez la magia para ligar?

Podría mentirte y decirte que no. Pero la verdad es que nunca he usado ningún truco. La magia es entender y comprender mejor a las personas y su psicología, eso no solo es útil para hacer trucos de magia, sino para desenvolverte mejor en la vida.

"Mi hijo es un apasionado del fútbol y es un misterio de dónde le viene esa pasión"

Tienes un hijo y una pareja, ¿es fácil conciliar tu trabajo con tanto viaje con la vida familiar?

No es fácil conciliar trabajo y vida familiar, pero siempre he pensado que nada que sea fácil merece realmente la pena. Juntos formamos un buen equipo y después de muchos años seguimos creyendo en nuestra magia.

¿Te gustaría que tu hijo, Max, siguiera tus pasos?

Ahora mismo le apasiona el fútbol, entrena a todas horas y es un misterio de dónde le viene la pasión. Lo bueno es que es muy entusiasta de sus aficiones, yo era igual, pasé por muchas hasta que descubrí la magia, y se quedó conmigo.

Tuviste un accidente de tráfico hace más de un año, ¿estás recuperado?

Me atropelló un conductor ebrio al salir de una actuación en Vigo. Estoy casi recuperado, pero durante días no podía mover la mano derecha y existía la posibilidad de tener secuelas. Tuve la suerte de ser operado y cuidado por un equipo médico extraordinario. Por supuesto, noto que tengo dos placas y 14 tornillos entre el cubito y el radio de mi brazo derecho y, aunque esté muy bien, nunca volverá a ser lo mismo.

