Aurah Ruiz tiene muy mala suerte y algo malo siempre la espera cada vez que llega a Madrid. "Las últimas cuatro veces siempre he estado ingresada cuando venía a Madrid", asegura en un vídeo que ha hecho para Mtmad con motivo de las celebraciones de su cumpleaños, las cuales han terminado en Madrid y, como no, en el hospital. Pero empecemos por el principio.

Aurah llevaba meses diciéndolo a sus amigos que quería una fiesta sorpresa por su cumpleaños en Madrid pero que si la iban a llevar en avión la avisara porque no quería ese tipo de sorpresas. Algo que no era muy coherente pero que sus amigos aceptaron. Sin embargo hace unas semanas cambió de opinión y les dijo que no quería coger ningún vuelo a Madrid y prefería quedarse en las islas Canarias. Pero fue tarde, sus amigos ya tenían todo previsto con varias sorpresas a lo largo de los dos días de su cumpleaños.

Primero, sus amigos la llevaron a un restaurante para disfrutar de la cena de cumpleaños en la noche previa, donde le dieron sus regalos entre los que había un tocado del todo lujoso.

Mtmad

Como era de imaginar la fiesta se alargó hasta altas horas de la noche. Fiesta en la que Aurah incluso salió a cantar al escenario cuando la dedicaron el "Happy Birthday" en directo, para vergüenza de la joven y risas de sus compañeros. Tanto que a las 2 de la mañana, un amigo suyo se encontraba su piso inflando globos para llenar un hammer en el que recogerían más tarde a su amiga. "Si todo sale bien estará en Madrid para el aniversario de Mtmad. Aunque con Aurah nunca se sabe", explicaban a cámara. Y estaban en lo cierto.

"Empieza el drama porque Aurah no quiere ir", añadía más tarde su amigo. Y tal y como ella misma explicaba, había pasado una mala noche después de la fiesta y no había podido dormir nada por lo que estaba muy cansada y no quería salir de casa pero entonces sus amigas se vieron obligadas a revelarle el motivo por el que tenía que irse.

Mtmad

"No quiero coger un avión. Hemos perdido los pasajes. No quería venir pero entonces me han explicado todas las personas que están esperándome en Madrid y al final he comprado dos nuevos pasajes para ir", explicaba con una cara de cansancio a cámara... Y tanto que si estaba cansada que nada más aterrizar en Madrid, Aurah fue de urgencias al Hospital La Paz donde se mantuvo ingresada durante dos horas. "No sé qué me une a este hospital que siempre acabo aquí", decía a cámara.

¿Qué le pasaba? ¡Faringitis! Aurah pasó la noche de su cumpleaños tumbada en la cama con fiebre y reposo que no terminó hasta dos días más. "Este viaje se debería haber hecho mañana y estar hoy con mi familia y dormir con la persona con quien quiero", decía en medio de la noche, con fiebre. Algo de lo que días más tarde se arrepentía. "Las quiero mucho. Muchas gracias por la mayor encerrona del mundo", agradecía Aurah a sus amigas. En definitiva: un cumpleaños muy agridulce.