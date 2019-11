Paz Padilla protagonizaba la broma de la tarde a costa de su compañero Kiko Hernández. La presentadora de Sálvame se acercaba a la zona en la que está el director del espacio televisivo para intentar leer algo de un papel. Kiko y Belén se lo impedía y ahí se iniciaba un forcejeo, en el que el colaborador se caía al suelo solo para que Paz no cogiese el papel.

Telecinco

Paz no paraba de luchar para conseguir el papel, aunque fuera a la fuerza mientras sus compañeros gritaban: "Que le está haciendo daño, por dios, Paz". Evidentemente, todo ha sido una broma por parte de los colaboradores, ya que siempre protagonizan momentos así. Aunque fuera de broma, la presentadora ha acabado por hacerse daño en un dedo y le decía a sus compañeros: "Me he roto el dedo".

Telecinco



"¿Que se ha roto el dedo de verdad? Eso duele un montón", decía María Patiño. Paz Padilla veía la oportunidad perfecta para gastarle una broma a sus compañeros y ha fingido un desmayo. Al ver que era todo mentira todos han suspirado de alivio. "Qué susto, por favor", señalaba Anabel Pantoja.

El daño sí era cierto. Paz ha estado parte del programa con el dedo de su mano derecha vendado y ha subido a las redes sociales la foto de su pequeño accidente y con carita de pena. No es la primera vez que vemos a la presentadora haciendo de las suyas.