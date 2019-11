View this post on Instagram

Estaba bicheando fotos y me he parado en esta... Qué raro es verse sin tatus!! Yo estoy muy contento con todo lo que llevo, que en definitiva son todas las cosas que me han sucedido buenas o malas, personas y situaciones de mi vida que han estado y pensamientos profundos que han marcado mi vida. Os habéis arrepentido de haceros alguno?